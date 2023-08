In der Transferangelegenheit um Harry Kane gibt es laut Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel noch keine endgültige Einigung. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran“, berichtete der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters an diesem Freitag in einer Pressekonferenz. „Es gibt Stand jetzt keine Entscheidung, keine Einigung.“ Im Moment sei Kane „nicht unser Spieler“, sagte Tuchel am Tag vor dem Supercup gegen RB Leipzig (Samstag, 20.45 Uhr bei Sky und Sat.1) weiter, als er auf die mögliche taktische Ausrichtung der Münchner mit einem Spieler Kane gefragt wurde.

Der Verein arbeite aber „unter Hochdruck, mit höchster Priorität“ an dem Wechsel des 30-Jährigen, der angeblich an diesem Freitag in München die medizinische Untersuchung absolvieren soll. „Wir versuchen den Kapitän der englischen Nationalmannschaft aus England rauszuholen, das sagt schon alles“, beschrieb Tuchel die Komplexität und Bedeutung des Bayern-Wunschtransfers. „Es ist ein Prozess.“ Ob Tottenhams Stürmer Kane eventuell schon gegen Leipzig dabei sein werde, sei „offen“, sagte Tuchel. Es gebe „ganz viele Konjunktive“. Seine Aufgabe sei es vielmehr, „die Spieler zu pushen und zu unterstützen, die wir haben“.

Tottenham-Trainer: „Deal steht unmittelbar bevor“

Nach dem Medizincheck als letzter Hürde des Multi-Millionen-Euro-Wechsels sollte Kane, dessen Vertrag bei Tottenham Hotspur im Sommer 2024 ausläuft, dann einen hoch dotierten Vierjahresvertrag beim FC Bayern unterschreiben. Als Ablösesumme stehen verschiedenen Medienberichten zufolge mehr als 100 Millionen Euro im Raum; mehr wurde in der bisherigen Bundesliga-Geschichte noch nie für einen Fußballspieler bezahlt.

Tottenhams Trainer Ange Postecoglou plant derweil nicht mehr mit Kane und hat sich mit dem Wechsel des Stürmers zum FC Bayern München abgefunden. „Wie ich höre, steht der Deal unmittelbar bevor. Ich habe von niemandem eine Nachricht erhalten, dass sich Harrys Entscheidung geändert hat. Wir werden hoffentlich in den nächsten Stunden eine Bestätigung bekommen“, sagte der 57 Jahre alte Fußball-Coach am Freitag auf einer Pressekonferenz vor dem Saisonstart der Spurs in der Premier League. Tottenham spielt am Sonntag beim FC Brentford.

Er habe zwar keinen detaillierten Bericht über den Transferstand: „Aber ich weiß, dass es so weit fortgeschritten ist, dass er stattfinden wird. Es sieht so aus, als würden wir ohne Harry weitermachen. Heute trainieren wir und bereiten uns auf Brentford vor, wir machen ohne Harry weiter“, ergänzte Postecoglou. Dem Trainer wäre es lieber gewesen, wenn der Transfer früher vor dem ersten Spiel geklärt gewesen wäre: „Aber ich habe immer damit gerechnet, dass es grenzwertig werden würde“, sagte er. Er sei schon seit einer Weile auf den Abgang des Kapitäns vorbereitet und auch in die Verhandlungen involviert gewesen. „Wir wussten, dass es kommen würde. Das ändert nichts Dramatisches an dem, was wir versuchen, aufzubauen“, sagte der Australier.

Er habe am ersten Tag seiner Ankunft mit Kane (30) gesprochen. „Er war offen und ehrlich, und ich war es auch. Allerdings dachte ich, dass er sich nach dem ersten Gespräch bereits entschieden hatte, zu gehen. Ich sah keinen Sinn darin, ihn zum Bleiben zu überreden, denn alles, was ich sagen würde, wäre irrelevant gewesen“, sagte Postecoglou.

Einen gleichwertigen Ersatz für Kane werde es nicht geben. „Er ist einer der ganz Großen in diesem Klub, daran ändert sich nichts. Und er muss sich sehr gequält haben. Seine Leistungen stehen für sich selbst. Sein Platz bei den Fans steht für sich selbst“, meinte Postecoglou.

Müller und Choupo-Moting vor Rückkehr

Die zuletzt angeschlagenen Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting stehen beim FC Bayern unterdessen vor ihrer Rückkehr. „Thomas und Choupo haben drei Einheiten mit der Mannschaft gemacht. Sie waren sehr fleißig, sind aktuell beschwerdefrei. Wenn das so bleibt, sind sie Kandidaten für den Kader“, sagte Tuchel in der Pressekonferenz weiter.

Müller (Hüfte) und Choupo-Moting (Knie) hatten einen Großteil der Vorbereitung des FC Bayern verpasst. Verzichten muss Tuchel weiterhin auf Kapitän Manuel Neuer und Neuzugang Raphael Guerreiro.

Die Bayern haben den Supercup insgesamt zehnmal gewonnen, zuletzt dreimal in Serie. Für ihn habe der erste mögliche Titel der Saison „schon eine große Bedeutung, weil es nochmal einen Schub geben kann“, so Tuchel: „Es ist unser Ziel, mit einem guten Spiel den nächsten Schritt zu machen. Unsere Ziele sind ganz klar, wir wollen Meister werden, wollen den Pokal gewinnen und in der Champions League weit kommen.“

„Zu wenig konkurrenzfähige Torhüter“

Bei der Suche nach einem neuen Torhüter sieht Tuchel seinen Verein unterdessen vor einem Dilemma. „Es ist extrem komplex“, sagte der Münchner Coach. „Wir suchen wahrscheinlich etwas, was kein anderer Verein sucht. Jemanden, der das Zeug zur Nummer eins hat und bei einer Rückkehr von Manu seinen Stolz schlucken kann.“

Der Gesundheitszustand von Neuer (37) hatte zuletzt weiter für Spekulationen gesorgt, aktuell scheint die Rückkehr des Kapitäns offener denn je. In Sven Ulreich haben die Bayern momentan zudem nur einen profierfahrenen Keeper im Kader.

„Es ist eindeutig, dass wir zu wenig konkurrenzfähige Torhüter haben“, betonte Tuchel: „Wir hatten ein paar Kandidaten, sind aber noch zu keinem Abschluss gekommen.“ Heißester Kandidat scheint aktuell Kepa vom FC Chelsea zu sein, ein Angebot für eine Leihe sollen die Münchner bereits abgegeben haben. Neuer, wiederholte Tuchel am Freitag, solle unterdessen „alle Zeit der Welt“ bekommen, um an seinem Comeback zu arbeiten: „Wenn sich Manu ganz frei fühlt, kann es auch schnell gehen.“