Bayern-Trainer Hansi Flick : Die Geschichte des unterschätzten Meisters

Noch vor zwei Jahren sah es so aus, als könne Hans-Dieter Flick auch ganz gut ohne Fußball leben. Er erweckte nicht den Eindruck, es ziehe ihn mit aller Macht zurück ins Business, nachdem das Engagement als Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim nach nur acht Monaten ein dissonantes Ende gefunden hatte: Endlich mehr Zeit für die Kinder und Enkel, das war doch auch etwas.

Dass der 55 Jahre alte Flick sich nun Meistertrainer nennen darf, nachdem er unter der Woche mit dem FC Bayern München den Titel gewonnen hat, ist eine ziemlich erstaunliche Wendung. Einer ohne forsches Sendungs- und Karrierebewusstsein fand sich unversehens auf dem begehrtesten Fußball-Führungsposten des Landes wieder und hat gleich Erfolg. Aber die Geschichte des Fußball- und Familienmenschen Hans-Dieter – genannt Hansi – Flick ist auch die eines oft Unterschätzten.

Das rührt vor allem aus seiner Zeit als Assistent von Joachim Löw her, als Flick in den Augen der Öffentlichkeit vor allem für Hütchen und Halbzeitstatements zuständig zu sein schien, während Glanz und Gloria für den Chef reserviert waren. Tatsächlich aber brauchte es schon auf dem Weg zum WM-Triumph 2014 Flick und dessen Blick für das Wesentliche, um Löw und dessen Fußballästhetizismus mit dem nötigen Schuss Erdung zu versehen. Mit Flick als Korrektiv wären wohl auch die Warnsignale des sich anbahnenden Fiaskos von Russland 2018 nicht ohne weiteres übergangen worden.

Flick, 1965 in Heidelberg geboren, ist kein Mann der Theorie, er ist ein innovationsfreudiger Fußballpraktiker. Er hat, auch aus seiner Zeit als Profi bei den Bayern von 1985 bis 1990, ein Gespür für die Strömungen in der Kabine und spricht die Sprache der Spieler. In München nutzte er das Vertrauen der fast schon vergessenen Weltmeister Thomas Müller und Jérôme Boateng, um sie in die sportliche Gegenwart zurückzuholen.

Die alte Fußballweisheit, wonach die Wahrheit auf dem Platz liege, trifft auch auf Flick zu. Auf dem Schreibtisch jedenfalls suchte er sie vergeblich, was die Beschäftigungen als Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund von 2014 bis 2017 und dann als Hoffenheimer Geschäftsführer zu Missverständnissen geraten ließ. Dass die Bayern ihn zu Beginn dieser Saison als Assistent von Niko Kovac zurückholten, erwies sich hingegen als meisterlicher Griff.

Als der Alltag unter Kovac im Spätherbst 2019 bleischwer geworden war, erwies sich Flick als der richtige Mann zur richtigen Zeit: Ohne sich in den Vordergrund zu stellen, gab er den Bayern-Stars das zurück, worauf es auch bei einer Mannschaft dieser Qualität ankommt: die Lust am Spiel. Ob daraus eine Ära werden kann, wie es der große Jupp Heynckes sagte, mit dem Flick derzeit gern verglichen wird – das muss sich noch zeigen.