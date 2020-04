Flick und der FC Bayern : „Genau das ist heute entscheidend“

Hansi Flick sieht den FC Bayern im Wandel. „Zu meiner Spielerzeit zählte nur der Erfolg. Da hast du 1:0 gewonnen, egal wie“, sagte der Trainer, der von 1985 bis 1990 mehr als hundert Spiele für die Münchner absolvierte, in einem vom Verein veröffentlichten Gespräch im Mitgliedermagazin „51“. „Heute reicht gewinnen allein nicht. Das finde ich absolut richtig. Natürlich geht es am Ende um Titel. Ich kann mich aber voll damit identifizieren, dass der FC Bayern inzwischen den Anspruch hat, seine Fans über ein 1:0 hinaus zu begeistern.“

Neu

1 € FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Spezialangebot: Für Neukunden jetzt nur 1 € pro Woche für die kommenden vier Monate. Mehr erfahren

Flick war vor der Saison als Kotrainer zurück zum FC Bayern gekommen. Nach der Entlassung von Coach Niko Kovac hatte er zunächst interimsweise dessen Posten übernommen. Anfang April wurde der Vertrag von Flick als Cheftrainer bis Mitte 2023 verlängert. Der Wandel soll auch bei der Verpflichtung von Spielern helfen. „Darüber sollten wir uns ständig Gedanken machen: Welcher Spieler passt in unsere Mentalität?“, sagte Flick

Der Verein sei etwas Besonderes. „Und wenn das ‚Mia san mia‘ nach außen sichtbar bleibt, ist das ein Pfund, mit dem man bei Verhandlungen mit Spielern punktet, die auch woanders hingehen würden. Genau das ist heute entscheidend: Dass ein Verein etwas entwickelt, etwas bietet, mit dem sich ein Spieler identifizieren kann.“ Die Vereinskultur und die Spielphilosophie eines FC Bayern werde nach Ansicht Flicks sehr genau registriert.

Ob das auch bei einem deutschen Fußball-Nationalspieler der Fall ist? Der Verein soll seine Bemühungen um Leroy Sané offenbar intensiviert haben. Flick soll sich in einem halbstündigen Telefonat mit dem Profi von Manchester City ausgetauscht haben. Das berichtet die „Sport Bild“, Inhalte des Gesprächs wurden nicht bekannt. Flick galt bezüglich eines Sané-Transfers nach München lange als skeptisch, soll inzwischen aber überzeugt worden sein.

Die Spannungen, die es auch wegen Sane zwischen ihm und Sportchef Hasan Salihamidzic angeblich gab, wurden auf Betreiben des neuen Vorstands Oliver Kahn wohl ausgeräumt. Sane ist noch bis Mitte 2021 an City gebunden, sein aktueller Marktwert wird auf 80 Millionen Euro geschätzt. Flick soll angeblich auch wegen der Kreuzbandverletzung des 24-Jährigen Zweifel gehegt haben.

Bayerns aktueller Rekordeinkauf Lucas Hernandez hat auch verletzungsbedingt in München bisher noch nicht wie erhofft eingeschlagen. Salihamidzic verteidigte den Weltmeister. „Dass er verletzungsbedingt keinen guten Start bei uns erwischt hat, ist bedauerlich, aber so etwas passiert“, sagte er der „Sport Bild“: „Lucas hat die Qualität und den Willen, aus so einer Situation gestärkt hervorzugehen. Sein Transfer wurde auf Vorstands- und Aufsichtsratsebene einstimmig beschlossen, wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft noch sehr helfen wird.“

Der frühere Nationalspieler Miroslav Klose wird unterdessen nach einem Medienbericht zur kommenden Saison Assistent von Flick. Der 41-Jährige, der bei den Münchnern aktuell die U-17-Junioren trainiert, habe sein „Ja“-Wort gegeben, berichtete Eurosport. Der „Kicker“ hatte zuvor schon online berichtet, dass die Zustimmung Kloses zum Kotrainer-Posten näher rücke und kurz bevorstehe. Vom FC Bayern gab es bisher keine offizielle Stellungnahme zu der Personalie.

Nach dpa-Recherchen ist zumindest noch kein Vertrag unterschrieben worden. Klose hat es bereits während seiner Profi-Karriere so gehalten, sich immer erst zu äußern, wenn etwas fix zu verkünden ist. Fakt ist nur, dass der Vertrag des ehemaligen Bayern-Profis als Münchner U-17-Trainer in diesem Sommer ausläuft.

Der Weltmeister von 2014 und Rekordtorschütze der deutschen Nationalelf wird zudem ab Juni am nächsten Fußballlehrer-Lehrgang des DFB teilnehmen. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich in meinem Leben immer die bestmögliche Ausbildung erreichen möchte“, hatte Klose dazu in einer Mitteilung des Verbandes gesagt. Für die Ausbildung müsste er von Bayern-Seite Freiheiten in der Kotrainer-Tätigkeit erhalten.

Mehr zum Thema 1/

Flick würde Klose gerne an seiner Seite sehen. Als Kotrainer und Angreifer bejubelten sie 2014 in Brasilien gemeinsam den WM-Titelgewinn mit der Nationalmannschaft. Flick sähe in Klose „eine Bereicherung“ für das bestehende Trainerteam: „Er muss das selbst entscheiden. Das sind Dinge, die nicht alleine an mir liegen, sondern auch an ihm.“