Tim Walters Handzeichen steht für Zuversicht – und Vorfreude. Oder ist es arrogant, nach jedem Spiel die Zahl der verbleibenden Spiele mit hochgereckten Fingern anzuzeigen? Gemeint ist: noch 17-, noch 16-, noch 15-, noch 14-mal Zweite Bundesliga mit dem Hamburger SV.

Seit dem Re-Start Ende Januar zählt der Trainer des HSV den Countdown herunter. Angekommen ist Walter bei 13. So viele Partien stehen für die Hamburger bis zur ersehnten Rückkehr in die Bundesliga noch an, und die kommende, am Samstagabend (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur 2. Bundesliga, bei Sky und Sport1), könnte mehr als nur einen Fingerzeig liefern, wie stabil der HSV nach vier selten überzeugenden, aber ungeschlagenen Auftritten 2023 wirklich ist – beim Spitzenreiter SV Darmstadt 98 spielen die Hamburger als Tabellenzweiter einmal nicht als Favorit vor.

Walters Wagenburg soll bei den „Lilien“ halten. Die Reihen sind geschlossen, die Mannschaft folgt dem Trainer und seinem riskanten Ballbesitz-Fußball mit Jonas Meffert als einziger Absicherung. Die interne Stimmung wirkt besser denn je – und die Fans sorgen für ein Volksparkstadion, das unabhängig vom Gegner mit mehr als 50.000 Menschen gefüllt ist. Auch auswärts ist die Unterstützung der in der Fremde besten Mannschaft der zweiten Liga groß.

HSV ist gefestigt wie nie

Dabei gibt es rund um Walters kickende Gruppe wieder einmal Unruhe. Der Streit um Anteilseigner, Aufsichtsräte und Marcell Jansens Präsidentschaft im HSV e.V.; Mario Vuskovics aufsehenerregende Dopingverhandlung, Berater-Ärger um Bakery Jatta und die Unfallfahrt Jean-Luc Dompés mit Fahrerflucht – das sind Themen, die die Kabine erreichen, weil sie Stammspieler betreffen. Oder besser: erreichen müssten. Bisher wirkt der HSV nämlich gefestigt wie nie in seinen viereinhalb Jahren im Unterhaus.

Das ist Walters größter Verdienst. Keiner schert aus, keiner plaudert etwas aus, wer gebraucht wird, ist da, wie Innenverteidiger Jonas David, der Vuskovic passabel ersetzt. Dass Vorstandschef Jonas Boldt und Finanzvorstand Eric Huwer erstmals seit zwölf Jahren schwarze Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vermeldeten, Schulden weiter abbauten und die Pandemie wirtschaftlich besser verdaut wurde, als befürchtet, lässt die Verantwortlichen ein Bild des HSV als Verein auf dem Weg der Besserung zeichnen.

Dazu gehört die Vertragsverlängerung mit Tim Walter bis einschließlich 30. Juni 2024. Als er im Sommer 2021 kam, verbanden sich kaum Hoffnungen mit ihm – jemand musste den HSV trainieren. Dann erreichte Walters Elf mit starkem Endspurt die Relegation. Der Kern mit Torjäger Robert Glatzel, Tempomacher Bakery Jatta, Antreiber Ludovit Reis und Kapitän Sebastian Schonlau blieb, obwohl der Aufstieg verpasst wurde.

In einer weitgehend souveränen Saison mit 14 Siegen aus 21 Spielen sind die Höhepunkte selten, die knappen Erfolge oft erarbeitet, wie jüngst gegen Bielefeld. Häufig wirkt die Defensive wacklig, der Mut, den Spielstil gegen tief stehende Teams durchzubringen, imponiert aber – so ließ sich der HSV nicht von einem 0:3 in Heidenheim abschrecken und erreichte spät den Ausgleich. Chancen gibt es immer genug – auf beiden Seiten, sodass sich die Fans der „Raute“ fragen, ob Leistungen wie am Sonntag (mäßig gespielt, trotzdem gewonnen) dafür stehen, dass der HSV nun auf jeden Fall hochgeht. Oder dafür, dass es letztlich doch wieder nicht reicht. Tim Walter wischt solche Skepsis beiseite.

Im August verlor sein Team 1:2 gegen Darmstadt, in der vergangenen Saison stand im Februar 2022 ein 5:0 der Hamburger bei den Hessen mit vier Glatzel-Treffern in den Büchern: Das war die Ausnahme, denn die Duelle der Traditionsvereine sind umkämpft. Nach dem Abpfiff am Samstagabend werden es noch zwölf Partien des HSV in der zweiten Liga sein: zumindest dann, wenn man Tim Walters Zählweise folgt.