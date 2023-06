HSV verliert 0:3 in Relegation : „Das ist schwer in Worte zu fassen“

Der HSV wähnte sich am letzten Spieltag als Bundesliga-Aufsteiger, muss aber doch wieder in die Relegation. Dort gibt es im Hinspiel ein 0:3 in Stuttgart. Der Trainer hat nun eine letzte Hoffnung.

Es dauerte nicht lange nach Schlusspfiff, da hatte Tim Walter alle, die zum inneren Kreis gehören, um sich versammelt. Der Hamburger SV hatte am Donnerstagabend im Hinspiel der Relegation der Fußball-Bundesliga mit 0:3 Toren beim VfB Stuttgart verloren. Dennoch sei noch nichts verloren für den Zweitligaklub, wollte der Trainer allen klarmachen, so schwer es auch fiel, daran zu glauben. „Ich habe ihnen gesagt, dass wir alles schaffen können“, sagte Walter später bei Sky. „Wir haben schon viele Rückschläge erlebt. Uns wirft nichts um. Nur Verlierer fallen hin, Gewinner stehen auf.“

Dass aus diesem Hamburger SV zum Ende der Saison im Rückspiel noch ein Gewinner wird, darf nach der Vorstellung im ersten Duell mit dem Tabellensechzehnten der Bundesliga indes stark bezweifelt werden. Am Montag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Relegation, bei Sat.1 und bei Sky) braucht der HSV nicht nur einen Sieg, sondern muss auch mindestens drei Tore mehr schießen als der Gegner. Walter, der ewige Optimist, glaubt daran – unter Bedingungen. „Ich vertraue meiner Mannschaft zu 100 Prozent. Wenn wir zuhause mit unseren Zuschauern, ein schnelles Tor schießen und gut reinkommen, dann wird das getoppt.“

Ein schnelles Tor im Hinspiel gelang den Stuttgartern, die nach dem Abrutschen auf den Platz, der in die Relegation führt, am letzten Spieltag am vergangenen Samstag den Klassenverbleib mit ein wenig Verspätung erreichen können. Konstantinos Mavropanos wuchtete einen Eckball per Kopfball schon nur nach 44 Sekunden ins Hamburger Tor. Danach hatte der VfB weitere hochkarätige Chancen. Serhou Guirassy vergab gar einen Elfmeter (27. Minute). Später machten Josha Vagnoman (51.) und Guirassy (54.) das Ergebnis deutlich. Der Hamburger Anssi Suhonen sah zudem die Rote Karte (69.).

„Das macht etwas in den Köpfen“

„Meine Analyse ist schnell erzählt“, sagte Walter. „Wir kommen denkbar ungünstig ins Spiel, liegen schnell 1:0 hinten und kriegen dann noch einen Elfmeter. Durch den gehaltenen Elfmeter kommen wir ins Spiel und haben etwas Kontrolle, ohne zwingend zu werden. Dann kommen wir wieder raus. Wir haben uns viel vorgenommen, bekommen aber direkt wieder einen Nackenschlag. Dann ist es schwierig wieder aufzustehen und uns aufzurichten. Nichtsdestotrotz haben wir das geschafft, aber dann bekommt Anssi die Rote Karte.“ Sein bitteres Fazit: „Alles in allem ein gebrauchter Tag.“

Dieses Gefühl stand zu später Stunde vor Mitternacht in Stuttgart auch den anderen Hamburgern ins Gesicht geschrieben. „Das ist schwer in Worte zu fassen, weil relativ wenig gepasst hat“, sagte Jonas Boldt, der Vorstand Sport. „Im Prinzip bekommst du am Ende des letzten Spieltags auf die Fresse und jetzt nochmal. Das macht sicherlich etwas in den Köpfen.“ Boldt spielte auf das Erlebte vom Sonntag an. Der HSV hatte in Sandhausen gewonnen, wähnte sich schon als Aufsteiger, doch ein spätes Tor für Heidenheim in Regensburg schickte die Hamburger doch wieder in die Relegation. Das tat weh.

Noch besteht selbstredend die Hoffnung auf die Rückkehr in die Bundesliga nach fünf Jahren in der Klasse darunter. „Es entspräche nicht meinem Naturell, wenn ich jetzt hier Hoffnungen abspräche oder aufgebe. Ich bin immer kampfeslustig und gebe erst auf, wenn es zu Ende ist“, sagte Boldt, erkannte aber, dass eine „solche Leistung oder ein Ergebnis wie heute, die Sache nicht einfach“ macht. Sein Rettungsanker: „Wir spielen Montag zuhause und haben super Fans, die uns immer unterstützen. Dann werden wir alles in die Waagschale werfen und versuchen, auf ein Wunder zu hoffen.“

Trainer Walter zielte in die gleiche Richtung, als er nach dem gefragt wurde, das ihm nun Hoffnung auf ein glückliches Ende der Relegation aus Hamburger Sicht macht: Der „Volkspark“, das heimische Stadion also. Die Zahlen zur Extrarunde nach der regulären Saison machen aber weniger Mut: In den zuvor 24 Duellen einer Relegation in der Bundesliga hat sich 18 Mal der klassenhöhere Verein durchgesetzt, nur sechs Mal schaffte der Zweitligaverein den Aufstieg. Keiner dieser Klubs, die über den Umweg aus der zweiten in die erste Klassen kamen, hat aber das Hinspiel verloren – und schon gar nicht so deutlich.

Torwart Daniel Heuer Fernandes, der nicht nur beim gehaltenen Elfmeter eine noch höhere Pleite des HSV verhinderte, nannte auch das 0:3 ein „hartes Ergebnis“. Dennoch gibt er auch er die Hoffnung nicht auf. „Trauern tut hier keiner. Das bringt jetzt alles nichts. Wir haben noch ein Glücksspiel, schließlich ist im Fußball alles möglich.“ Das sieht auch Sebastian Schonlau so, nachdem er Walters Worten im Kreis gelauscht hatte. „Der Trainer geht immer voran. Er stellt sich vor uns mit einer Überzeugung, dass wir das immer noch drehen können.“ Daher: „Wenn er das vorgibt, dann glauben wir das.“