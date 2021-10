Stars verlassen Deutschland : Zu gut für die Bundesliga

In Deutschland steigen Spieler in die Weltklasse auf – und wechseln dann fast immer ins Ausland. Unter der 50+1-Regel wird sich das nicht ändern. Man kann Fans nur raten: Genießt diese Spieler, so lange sie noch da sind!

Am Samstag haben 63.812 Fußballfans im Stadion in Dortmund einen Spieler gesehen, den sie wohl nie wieder vergessen werden. Wenn man Erling Haaland, dem Stürmer aus Norwegen, von der Tribüne zuschaut, versteht man, warum sich so viele Völker für diesen Sport begeistern. Er kann Menschen mitreißen mit der Art und Weise, wie er rennt, wie er schießt, wie er sich freut, wie er sich ärgert. Am Samstag hat er für Borussia Dortmund mal wieder zwei Tore geschossen – und vorgeführt, dass er momentan die größte Attraktion der Bundesliga ist.

Bundesliga Liveticker

Und damit zum Dilemma: In Deutschland kann man solche Attraktionen meistens leider nicht sehr lange sehen.