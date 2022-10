Dortmunder 2:1 in Frankfurt : „Das Sieg war glücklich, aber geil“

Das Abendessen aus der Pappschale musste noch etwas warten. Während die Mannschaftskollegen von Borussia Dortmund es sich vor der Heimfahrt aus Frankfurt schon im Bus gemütlich machten, erzählte Gregor Kobel von einem weiteren besonderen Spieltag. Ohne die Diskussion um den Videoassistenten und den nicht gegebenen Elfmeter für die Eintracht hätte der BVB-Torwart in der Nachbetrachtung noch klarer im Fokus gestanden. Dass die Dortmunder die Heimreise nach dem 2:1-Sieg mit drei Punkten antraten, lag zum einen an der Fehlentscheidung der Schiedsrichter, zu einem großen Teil aber auch am famosen Kobel.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Durch die Treffer von Julian Brandt (20. Minute) und Jude Bellingham (52.) sowie ein Gegentor von Daichi Kamada (26.) stand es schon 2:1 für die Borussia, als der Schweizer Schlussmann zu herausragender Form auflief. Nach der Halbzeit rettete er mit starken Paraden je zwei Mal gegen Jesper Lindström (54. und 58.) und Randal Kolo Muani (57. und 62.). „Auf Gregor können wir uns zu 100 Prozent verlassen“, sagte Trainer Edin Terzić. Auch Frankfurter Kapitän Sebastian Rode beeindruckte der Torwart: „Wir haben verloren, weil wir die Bälle nicht reingemacht haben und Dortmund Gregor Kobel hatte.“

Der gab das Lob weiter an seine Vorderleute. „Die machen einen Riesenjob“, sagte er. „Die haben vorher oft schon so gut gestört, dass ich dann gut aussehen kann.“ Das stimmte, denn die Viererkette mit Niklas Süle, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Thorgan Hazard wehrte sich standhaft gegen die flinken Frankfurter. Hummels bewies Antizipationsfähigkeit, als er im letzten Moment Chancen der Eintracht verhinderte, Schlotterbeck stand goldrichtig, als er den Nachschuss des früheren Dortmunders Mario Götze bei der ersten Kolo-Muani-Chance auf der Linie abwehrte. Doch die Abwehrkräfte der Vorderleute von Kobel waren allenfalls die halbe Wahrheit beim vollen Erfolg. Der Torwart war der überragende Mann.

„Sehr gut gelaufen für mich“

Über Hoffenheim, Augsburg und Stuttgart kam der gebürtige Züricher, der beim Grasshopper Club in seinem Heimatort ausgebildet wurde, im Sommer 2021 nach Dortmund und löste Landsmann Roman Bürki als Nummer eins beim BVB ab. Wenig später gab Kobel sein Debüt in der Nationalmannschaft und darf sich nun auch Hoffnungen auf eine Nominierung für die Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar machen. Leistungen wie die am Samstagabend sind exzellente Bewerbungen. „Die letzten Spiele sind sehr gut gelaufen für mich“, sagte Kobel, der aber, auch in dieser Saison, schon andere Zeiten erlebt hat.

Anfang September zog sich der Vierundzwanzigjährige einen Muskelfaserriss zu und verpasste vier Spiele. Als er wieder fit schien, machten ihm Rückenprobleme zu schaffen, sodass er in drei weiteren Partien fehlte. Erst im Champions-League-Rückspiel gegen Sevilla vor knapp drei Wochen stand Kobel wieder im Dortmunder Tor. Fünf Tage später erlebte er seinen persönlichen Tiefpunkt, als er nach einem Rückpass erst den Halt und dann den Ball verlor. Union Berlin nutzte den Fauxpas zu einem einfachen Treffer. „Wenn ich als Torhüter ausrutsche, dann ist es halt ein Tor“, sagte Kobel nun.