Aktualisiert am

Lob und Kritik: Sportvorstand Krösche will, dass Trainer Glasner die Eintracht mit seinem zweiten Titel verlässt. Die bevorstehende Trennung soll die nötigen Kräfte freisetzen.

Der Zweck heiligt die Mittel. Diese Überzeugung hat Markus Krösche vertreten und damit am Tag, nachdem die Frankfurter Eintracht bekannt gegeben hatte, dass sie ihre Zusammenarbeit mit Oliver Glasner zum Ende dieser Saison ein Jahr vor Ende des Vertragslaufzeit beenden wird, die einschneidende Entscheidung begründet. Der Sportvorstand nannte den demnächst scheidenden Trainer bei einem Termin im Profi-Camp einen „hervorragenden“ Fußballlehrer, dem er für sein „absolut erfolgreiches“ Engagement danke. „Trotzdem darf ich nicht die Augen verschließen, wie sich die Entwicklung in den vergangenen Wochen dargestellt hat“, sagte Krösche und fügte unmissverständlich an: „Sie war nicht gut.“

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Die Qualität der sportlichen Darbietungen habe in der Rückrunde unverkennbar nachgelassen, die Resultate hätten oft nicht mehr den Erwartungen entsprochen und der Absturz in der Tabelle vom vierten auf den neunten Rang sei Ausdruck eines Negativtrends, dem er nicht tatenlos habe zusehen können. „Ich konnte die Dinge nicht laufen lassen“, sagte Krösche und legte nahezu im gleichen Atemzug Wert auf die Feststellung, „dass Oliver Glasner und ich persönlich und menschlich nie ein Problem hatten“. Sie besäßen füreinander „hohe Wertschätzung“.