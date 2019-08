Aktualisiert am

Gladbacher 3:1 in Mainz : Rose gewinnt das Bruderduell

Ausgerechnet an alter Wirkungsstätte und gegen seinen Freund Sandro Schwarz gelingt Marco Rose sein erster Sieg als Bundesliga-Trainer. Dabei ist Gladbach nicht besser als Mainz.

Marco Rose: sein erster Bundesligasieg als Trainer gelingt ihm ausgerechnet dort, wo er einst zur Klublegende wurde, in Mainz. Bild: dpa

Sandro Schwarz und Marco Rose bezeichnen einander als „Bruder“. So eng ist die Freundschaft der beiden Bundesligatrainer von Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach seit gemeinsamen Spielertagen in Mainz und einigen Jahren in einer Wohngemeinschaft. Vor dem ersten Duell als Trainer sagte Sandro Schwarz nun im Interview mit der F.A.Z., dass solche beste Freunde „einander alles gönnen“.

Am Samstagnachmittag dürfte es dem 40 Jahre alten Schwarz indes schwer gefallen sein, seinem ein Jahr älteren Kumpel zum ersten Sieg als Bundesligatrainer ausgerechnet an dessen alter Wirkungsstätte zu gratulieren. Bei der 1:3-Niederlage nach dem Führungstreffer von Robin Quaison (18. Minute) sowie Gladbacher Treffern durch Stefan Lainer (25.), Alassane Plea (77.) und Breel Embolo (80.) waren die Mainzer nämlich lange die bessere Mannschaft vor 28.000 Zuschauern.

Vom Charakter eines Freundschaftsspiels zwischen Schwarz und Rose war die Begegnung von Beginn an weit entfernt. Die Teams der beiden Freunde beharkten sich in einem intensiven Duell mit zahlreichen knackigen Zweikämpfen. Dem Temperament des Spiels kam zugute, dass beide Mannschaften auf ein auf frühe Ballgewinne zielendes Pressing dank einer Grundformation mit einer Raute im Mittelfeld aus waren. Die Mainzer waren dabei das etwas bessere Team, weil sie zum einen gegen den Ball aggressiver agierten und zudem im Ballbesitz sich besser zu befreien wussten.

Die Führung durch Quaison war deshalb verdient. Der schwedische Stürmer verlängerte einer Freistoßflanke von Brosinski mit dem Kopf ins Tor. Mönchengladbach kam noch vor der Pause zum etwas schmeichelhaften Ausgleich, als Lainer den Ball ebenfalls nach einem Freistoß aus dem Gewühl heraus versenkte. Die Hereinnahme von Breel Embolo eröffnete den Borussen dann aber neue Möglichkeiten. Zunächste holte er den Freistoß heraus, den Plea dann aus 18 Metern dank eines Fehlgriffs des Mainzer Schlussmanns Florian Müller im Tor versenkte. Dann traf Embolo selbst nach einem Konter.

Rose erzielte seinen ersten Bundesligasieg als Trainer dementsprechend ausgerechnet dort, wo er einst zur Klublegende und zu einem der beliebtesten Spieler wurde. Er zählte in der Ära Klopp zu den Identifikationsfiguren, bei der Aufstiegsfeier kürte er sich einst selbst mit legendären Worten zum „Erstligaspieler Rose“.

