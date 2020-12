Stefan Barta schaut auf das alte Schalke. Auf das Stadion, in dem die Schalker Eurofighter in der Saison 1996/97 alle Uefa-Pokalspiele gewannen. In dem sie 2001 für vier Minuten Meister waren. Hinterher nur Deutschlands Meister der Herzen, aber immerhin. Heute sind sie Deutschlands Lachnummer. Stefan Barta guckt auf das, was vom Parkstadion noch übrig ist, vom alten Schalke. Ein Flutlichtmast und die Gegengerade stehen noch, den Rest haben sie abgerissen.