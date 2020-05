Corona-Krise : Gedenkminute vor Bundesligaspielen

Die Fußball-Bundesliga und die zweite Bundesliga werden an den kommenden beiden Spieltagen mit einer Gedenkminute an die Opfer der derzeitigen Coronavirus-Pandemie erinnern. Die Mannschaften werden an diesem Wochenende und in der kommenden Woche zudem mit einem Trauerflor auflaufen, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch mitteilte. „Die Ausbreitung des Coronavirus hat weltweit bereits viele Menschenleben gefordert. Der deutsche Profifußball möchte an den nächsten beiden Spieltagen geschlossen seine Anteilnahme zum Ausdruck bringen“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert.

In der derzeitigen Krise musste die Bundesliga etwa zwei Monate pausieren. Nach der Erlaubnis der Politik darf die aktuelle Saison seit vergangenem Wochenende mit Geisterspielen fortgeführt werden. „Gleichzeitig gebühren all denjenigen großer Dank und höchste Anerkennung, die sich in Medizin, Pflege, Versorgung, Politik und vielen weiteren Bereichen in unserem Land unermüdlich im Kampf gegen die Auswirkungen der Pandemie einsetzen“, fügte Seifert an.

Am ersten Bundesliga-Spieltag nach der Corona-Zwangspause am vergangenen Wochenende hatte die DFL noch auf Signale dieser Art bei allen 17 ausgetragenen Spielen der beiden obersten Profiligen verzichtet.

Dresden sechs mal in 15 Tagen

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat derweil nach den Duellen mit Hannover 96 und Greuther Fürth auch ein drittes Zweitliga-Spiel von Dynamo Dresden verlegt. Das geht aus den Ansetzungen bis zum Saisonende hervor, die die DFL am Mittwoch veröffentlichte. Die Sachsen befinden sich derzeit wegen zweier positiver Tests auf das Coronavirus in einer zweiwöchigen Quarantäne. Nun soll auch das Gastspiel bei Tabellenführer Arminia Bielefeld anders als geplant erst im Juni stattfinden. Dresden wäre beim ursprünglich geplanten Spieltermin kommende Woche zwar nicht mehr in Quarantäne gewesen, hätte aber nur eine extrem kurze Vorbereitungszeit gehabt.

Damit ergibt sich für den Zweitliga-Letzten ein echtes Mammutprogramm im Juni: Am 3. Juni (18.30 Uhr) wird die Partie in Hannover nachgeholt, bevor es am 6. Juni zum SV Wehen Wiesbaden geht. Es folgt das Nachholspiel gegen Greuther Fürth am 9. Juni (18.30 Uhr), ein Heimspiel gegen den Hamburger SV am 12. Juni und das Nachholspiel in Bielefeld am 15. Juni (20.30 Uhr). Weil direkt die nächste Englische Woche anschließt, spielt Dresden innerhalb von 15 Tagen sechs Spiele.

Fußball-Rekordmeister Bayern München stehen laut den Ansetzungen auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung in der Bundesliga zwei große Hürden jeweils samstags bevor. Für die Münchner geht es am 6. Juni (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen und am 13. Juni (18.30 Uhr) in der Allianz Arena gegen Borussia Mönchengladbach um wichtige Zähler im Kampf um die 30. Meisterschaft.

Borussia Dortmund ist am 30. Spieltag am Samstagabend (18.30 Uhr) nach dem Topspiel der Bayern in Leverkusen gegen Hertha BSC gefordert. In der letzten Englischen Woche der Saison steht mittwochs am 17. Juni (20.30 Uhr) das Rheinderby zwischen der Werkself und dem 1. FC Köln an. Das Verfolgerduell zwischen RB Leipzig und dem BVB geht am vorletzten Spieltag über die Bühne. Die Begegnungen am 33. und 34. Spieltag finden zeitgleich um 15.30 Uhr statt. Das Bundesliga-Finale ist für den 27. Juni angesetzt.