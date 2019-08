Keller, Löw und der SCF : Eine neue deutsche Fußball-Hauptstadt

In der vergangenen Woche wurde aus dem Refugium für Lebensgenießer so etwas wie die neue deutsche Fußballhauptstadt. Freiburg, das ist nicht mehr nur die Heimat des aus dem nahen Schwarzwald stammenden Bundestrainers Joachim Löw. Demnächst ist Löw beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) in bester südbadischer Gesellschaft. Seit Mittwoch ist Fritz Keller, der Präsident des SC Freiburg, der einzige Kandidat für die Wahl zum neuen DFB-Präsidenten, die am 27. September in Frankfurt zu einem Festakt für den Gastronomen und Geschäftsmann aus einer Winzer-Dynastie in Oberbergen werden dürfte.

Bundesliga Liveticker ANZEIGE

Schließlich fliegen diesem Menschenfreund, der sich unangestrengt unters Volk mischt und als exzellenter Gastgeber in seinem Sternerestaurant am Kaiserstuhl für das leibliche Wohl seiner Gäste sorgt, seit langem die Herzen zu. Da war es eine schöne Fügung des Fußballs, dass in Fritz Walter der Kapitän der deutschen Weltmeister 1954 der Taufpate des kleinen Friedrich Walter Keller war, der am 2. April 1957 in Freiburg zur Welt kam. Dessen Vater Franz war ein großer Fußballfan und Beherberger des Fußball-Ästheten aus Kaiserslautern im Kellerschen Hotel und Familiengasthof.