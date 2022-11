Aktualisiert am

„Wird an Schraube gedreht, bis sie bricht“

Trainer klagen über Belastung : „Wird an Schraube gedreht, bis sie bricht“

Kritisch: Christian Streich Bild: dpa

Wettbewerb reiht sich an Wettbewerb, eine englische Woche jagt die nächste: Kurz vor der Fußball-WM in Qatar erneuern die Bundesliga-Trainer ihre Kritik an der hohen Belastung für die Profis.