Haaland, Lewandowski – Füllkrug! : Ein Torjäger für Deutschland

Am Wochenende steigt das Topspiel der Bundesliga, das sich in seinen besten Zeiten der „deutsche Clásico“ nennen durfte. Doch dem Duell zwischen Dortmund und Bayern fehlt mittlerweile einiges, um mit dem Original-Clásico zwischen Real Madrid und FC Barcelona in einem Atemzug genannt werden zu können.

Zum einen fehlt dem BVB die Fähigkeit, genau in dem Moment zur Stelle zu sein, wenn die Bayern schwächeln. Was hätte das für ein faszinierendes Spitzenspiel werden können, wenn der BVB als Tabellenführer die Bayern mit drei Punkten Vorsprung empfangen würde – und nicht als Mentalitätsschwächling, der in Köln wieder eine Führung hergeschenkt und dabei das Gefühl vermittelt hat, den Bayern am Ende nicht gewachsen zu sein.