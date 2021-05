Fußballklub steigt auf : Wie Hansa Rostock jetzt für die Zukunft plant

Viel Schlaf gönnt sich Robert Marien nicht dieser Tage. Nach dem Aufstieg des FC Hansa Rostock in die zweite Fußball-Bundesliga telefoniert der Vorstandsvorsitzende im Akkord, sitzt in Besprechungen oder fährt mit dem Auto von Termin zu Termin. Selbst am Sonntag war er nach einer kurzen Nacht schon um sieben in der Früh wieder auf der Geschäftsstelle. Da standen Aufräumarbeiten nach der Aufstiegsfeier an. „Wenn man in der zweiten Liga bestehen will, sollte man nicht zu lange feiern“, sagt Marien. Seine Stimme am Telefon klingt kühl, seine Worte rational. Marien ist Realist, kein Träumer. Auch im Moment des größten Erfolgs seiner Amtszeit keine Spur von Überschwänglichkeit bei ihm, dabei hätte er allen Grund dazu.

Nach neun langen Jahren der Drittklassigkeit kehrt der FC Hansa wieder in die zweite Liga zurück. In der Stadt wurde das bejubelt, laut Marien „mit Ecken und Kanten“. Wie in Berlin oder Bochum kam es zu Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen und anderen Delikten. Drei Polizisten wurden verletzt.