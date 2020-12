VfB-Profi Silas Wamangituka : Als würde er fliegen

Silas Wamangituka ist der drittschnellste Spieler der Bundesliga – und rasant ist auch sein Aufstieg in Stuttgart. Den VfB schießt er derzeit von Sieg zu Sieg, so auch beim herausragenden 5:1 in Dortmund. Was ist das Geheimnis des 21-Jährigen?

Das Potential von Silas Wamangituka scheint grenzenlos. Doch er hebt nicht ab. Das zumindest behauptet sein Trainer beim VfB Stuttgart, Pellegrino Matarazzo. Dabei brauchte es gar nicht so viel Phantasie, um sich den Flügelspieler des Bundesliga-Aufsteigers so vorzustellen. Also abgehoben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man nehme einmal an, schrieb ein VfB-Anhänger an diesem Wochenende in den sozialen Medien, Wamangituka würde bei einem seiner vielen pfeilschnellen Antritte beide Arme seitlich von sich strecken. „Dann würde er doch auf das gegnerische Tor zufliegen.“ Zwar sind die Gesetze der Physik nicht ganz so einfach auszuhebeln, doch der Gedanke basiert auf einem wahren Kern: Silas Wamangituka ist schnell. Verdammt schnell sogar.

Sprints auf mehr als 35 Kilometer pro Stunde in der Spitze sind für den gerade einmal 21 Jahre alten Kongolesen keine Besonderheit, sondern Alltag. Das hat er in den vergangenen Wochen immer wieder unter Beweis gestellt, und das war auch am Samstag so, als er beim eindrucksvollen 5:1 der Stuttgarter beim vermeintlichen Bundesliga-Titelanwärter Borussia Dortmund die überforderten BVB-Verteidiger reihenweise hinter sich gelassen hat.