Steilpass von der DFL : Wie die Bundesliga zum großen Vorbild werden könnte

An diesem Montag beginnt auch in Berlin und Brandenburg wieder die Schule. In der Hauptstadt beschränkt sich das Konzept des Senats für den Restart in den Regelbetrieb vornehmlich darauf, dass Kinder und Lehrkräfte Masken in den Schulgebäuden tragen müssen. Allerdings nicht in den Unterrichtsräumen, wo der Mindestabstand bei voller Klassenstärke nicht eingehalten werden kann und deshalb aufgehoben wird. Ansonsten wird regelmäßiges Lüften und Händewaschen empfohlen. Konkreter wird es kaum. Verbindliche Regelungen, gar ein einheitliches Hygienekonzept für Lernen im Pandemiezustand, existieren auch fünf Monate nach den Schulschließungen nur in Ansätzen.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Wie sollen Sport- und Musikunterricht in Corona-Zeiten abgehalten werden; welche Risiken bestehen bei Rennen, Spielen, Singen, und wie kann ihnen am effektivsten begegnet werden? Leider kein Plan. Wie geht man mit Kindern um, die ihre Ferien in Risikogebieten verbracht haben, aber nach ihrer Rückkehr nicht getestet wurden? Auch dafür gibt es von der Politik keine verbindlichen Vorgaben. Die Schulen sind im komplizierten Corona-Alltag weitgehend sich selbst überlassen, jede muss nach eigenen Lösungen suchen, irgendwie. Die Unsicherheit, wie sich der Regelbetrieb auf das Infektionsgeschehen bis zu den Herbstferien auswirkt, ist entsprechend groß. Nur so viel ist sicher: Wären Schulen Fußballstadien, müssten die Klassen am Montag ziemlich leer bleiben.