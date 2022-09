Gewalt von Fußball-Fans : „Die aktuelle Entwicklung ist besorgniserregend und gefährlich“

In der Fanszene eskaliert es: Es geschehen in diesen Wochen Pyroexzesse und Gewalttaten in den Stadien in einer außergewöhnlichen Frequenz und Schwere. Warum gerade jetzt?

Wir haben auf jeden Fall eine Häufung von Vorfällen und auch eine Häufung von Vorfällen mit hoher Intensität. Mir ist aber daran gelegen, die Dinge nicht zu durchmischen. Zum Beispiel darf man Pyrotechnik nicht mit Gewalt gleichsetzen. Das Hantieren mit Pyrotechnik ist in der Regel eine Ordnungswidrigkeit, die in der Fanszene ein weithin akzeptiertes Stilmittel darstellt, während Gewalt von weit weniger Fans gesucht oder auch nur akzeptiert wird und in der Regel einen Straftatbestand erfüllt. Trotzdem ist auch beim Thema der Verwendung von Pyrotechnik festzustellen, dass es zu einer Verschärfung gekommen ist. Unausgesprochene Übereinkünfte zwischen Vereinen und den organisierten Fanszenen zum Beispiel, dass man nur bei Auswärtsspielen zündelt, damit der Verein als Ausrichter der Heimspiele nicht geschädigt wird, gelten nicht mehr oder werden nicht mehr eingehalten.

Wobei es Unterschiede bei der Verwendung von Pyrotechnik gibt: Einerseits zur Erzeugung von Stimmung, die von vielen Klubs toleriert wird, aber immer häufiger, ganz extrem beim Champions-League-Spiel der Eintracht gegen Marseille, beschießen sich die feindlichen Fanblocks gegenseitig mit Pyrotechnik.

Das stimmt leider. Was in Marseille passierte, war wirklich erschreckend. Aber auch wenn „nur“ ein oder zwei Raketen zielgerichtet abgefeuert werden, wie es zuletzt im Pokalspiel der Eintracht in Magdeburg geschah, ist das hoch gefährlich.

Die organisierte Fanszene ist vielfältig: Sind die Täter einer bestimmten Gruppe zuzuordnen, sind es immer die üblichen Verdächtigen oder gibt es Fluktuation?

Die Bestimmung ist ziemlich schwierig. Was klar ist, dass die Akteure nicht aus den organisierten Fanklubs kommen und auch nicht den Mitgliedern der Fan- und Förderabteilungen des Vereins entstammen. Es ist der harte Kern der organisierten aktiven Fanszene, der kommt zu großen Teilen aus dem Umfeld der Ultras. Aber dieses Umfeld ist sehr breit.

Wie setzen sich die Ultras und ihr Umfeld zusammen, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten haben die verschiedenen Gruppen, und wie konstant sind sie in ihren Zusammensetzungen?

Die Bandbreite der Ultrakultur ist immens. Die Ultras als Jugendkultur haben eine riesige Bedeutung im Leben ihrer Mitglieder, gerade für die Jugendlichen, die ein Feld vorfinden, auf dem sie Lernerfahrungen machen können, die ihnen in anderen gesellschaftlichen Bereichen so nicht möglich sind.

Was meinen Sie damit?

Während viele Jugendliche in den meisten Bereichen des Lebens danach bewertet werden, was sie können, vielleicht auch woher sie kommen, in der Schule, am Arbeitsplatz, sind bei den Ultras alle willkommen, man muss nur Engagement zeigen und es in die Gruppe einbringen. Das kann das Entwerfen, Herstellen und Einstudieren von Choreographien sein, das Organisieren von Auswärtsfahrten oder anderen Aktivitäten und Veranstaltungen. Junge Menschen finden einen Ort, an dem sie eine Selbstwirksamkeit erfahren, das sind für ihre Persönlichkeitsentwicklung positive Impulse. Die hohe Konstanz in den Beziehungen und die Solidarität, die man dort erfährt, sind für die Persönlichkeitsentwicklung ebenso wertvolle Erfahrungen. Aber es ist auch ein Ort, an dem es Gefährdungen gibt, wenn eine politische Instrumentalisierung erfolgt, rechte Ideologien propagiert werden und Rassismus. Doch gerade die Ultras stehen entgegen ihres schlechten Rufs in den allermeisten Gruppen für die demokratischen Werte. Sie haben sehr viel dazu beigetragen, dass rassistische Rufe in den Stadien viel weniger zu hören sind, dass rechtsextremistische Tendenzen in der deutschen Fanszene abgenommen haben.