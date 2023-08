Viele Spieler gibt Leipzig in der Transferperiode ab. Aber der Spanier Dani Olmo ist bei Rasenballsport geblieben – obwohl es an Angeboten nicht mangelt. Vor Leipzig liegt eine Saison als Bayern-Jäger.

Die Trophäe des Abends wollte Dani Olmo gar nicht mehr aus den Händen geben. Zuerst lief er stolz mit dem Spielball unter dem Arm vom Feld, später posierte er mit ihm neben dem eigentlichen Pokal, den RB Leipzig für den Gewinn des deutschen Supercups erhalten hatte. Egal wo Olmo auftrat, der Ball klemmte stets unter seinem Arm. „Das war ein besonderer Abend für uns“, sagte er in die Kameras der übertragenden Fernsehstationen. Da war es aus seiner Sicht nur logisch, sich ein Souvenir in Form des Spielgeräts zu sichern.

Wenn ihn einer an diesem erinnerungswürdigen Abend in der Münchner Arena verdient hatte, dann er. Dani Olmo, 25 Jahre alt, aus Terrassa in Katalonien stammend, entschied den Vergleich zwischen dem deutschen Meister und dem Pokalsieger beinahe allein. Alle drei Tore erzielte er beim 3:0 seiner Leipziger gegen den FC Bayern. „Wir wollten diesen Titel unbedingt“, sagte Olmo, und das klang aus seinem Mund so, als hätte er dann eben entschieden, sich diesen Titel auch zu holen.

Kapitän Orban lobt Olmo

Dani Olmo ist inzwischen auf dem Fußballfeld in der Lage, fast alles, was er sich vornimmt, auch umzusetzen. Und sei es, eine Spitzenmannschaft wie den FC Bayern individuell in die Schranken zu weisen. Exemplarisch dafür stand sein zweites Tor, bei dem er die Münchner Konrad Laimer und Matthijs de Ligt düpierte. Mit dem Rücken zu ihnen stehend, drehte er sich durch eine winzige Lücke zwischen den beiden, so mühelos wie ein Holzwurm durch ein verwittertes Brett. Den Ball nahm er mithilfe von Standbein und Hacke so gekonnt mit, dass die Zuschauer im Stadion und an den Endgeräten daheim nur stauen konnten. Ein eleganteres Tor hatten sie selten gesehen.

„Ein richtiger Zocker, ein guter Fußballer“ sei Olmo, sagte der Leipziger Kapitän Willi Orban hinterher und gab gleich noch einen Wunsch ab in Richtung seines Mitspielers. „Es wäre unheimlich wichtig, wenn er konstant fit bliebe“, sagte Orban. Mit der körperlichen Unversehrtheit hatte Olmo in der Vergangenheit so seine Probleme. In der abge­­laufenen Saison verpasste er allein in der Bundesliga elf Spiele und es gibt nicht wenige, die der Meinung sind, Leipzig hätte ohne diesen Ausfall viel intensiver in den Kampf um die deutsche Meisterschaft eingreifen können.

Was die kommende Spielzeit angeht, werden die schmalen Schultern des dünnen Spaniers noch mehr sportliche Last tragen müssen. Nach den Abgängen von Christopher Nkunku (FC Chelsea) und Josko Gvardiol (Manchester City) ist Olmo der einzige verbleibende Profi im Kader, der unter die Kategorie Weltklasse fällt. Leipzig hat einen großen personellen Umbruch zu verkraften, neben den Genannten sind auch Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) und Konrad Laimer weg. Der Österreicher musste auf der Gegenseite stehend staunend die Show seines ehemaligen Mitspielers über sich ergehen lassen.

Wirklichen Aufschluss über die Leistungsfähigkeit der neuen Leipziger Mannschaft wird aber erst der Saisonstart geben. Das Programm ist als durchaus anspruchsvoll zu bezeichnen, RB tritt zunächst in Leverkusen, daheim gegen Stuttgart und bei Union Berlin an. „Wir wollen oben dabei und konkurrenzfähig sein“, sagt Olmo. An diese Bedingung hatte er seinen Verbleib in Leipzig geknüpft. Seine Vertragsverlängerung im Frühjahr bis zum 30. Juni 2027 werten die Verantwortlichen als großen Erfolg.

An Angeboten hatte es dem spanischen Nationalspieler schließlich nicht gemangelt. Sein Jugendverein FC Barcelona zeigte immer mal wieder Interesse, genau wie etliche Klubs aus der englischen Premier League. Er blieb in Leipzig, in der Hoffnung, andere Spieler seiner Klasse würden es ihm gleichtun. Diese wurde über den Sommer zwar enttäuscht, dafür hat Dani Olmo mit seinem Auftritt in München unter den Leipziger Fans eine neue entstehen lassen: die von einer erfolgreichen Saison als Bayern-Jäger.