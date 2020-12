Negativtrend beim HSV : Und ewig grüßt das Hamburger Murmeltier

Als Sven Ulreich vor zwei Wochen in Heidenheim seinen Beitrag für die Jahres-Rückblicke lieferte, dachten viele, die zum Hamburger SV halten (und diejenigen, die sich an seinem Pannenpotential erfreuen): „Geht das schon wieder los?“ Seit Jahren gibt es schließlich Beispiele dafür, dass Fußballspieler mit dem Wechsel nach Hamburg ihre Form verlieren – und ebenjene erst wiederentdecken, wenn sie das Volksparkstadion verlassen haben.

Sven Ulreich ist bekanntlich von der Ersatzbank des FC Bayern gekommen, und in den fünf siegreichen Spielen zu Beginn dieser Zweitliga-Saison strahlte der Torwart die Ruhe und das Können einer erfahrenen Spitzenkraft aus. Doch der Fehlpass im eigenen Strafraum beim 2:3 in Heidenheim markierte eine erste scharfe Zäsur in dieser Saison. Nicht nur Ulreich wackelt, die gesamte Mannschaft ist vor dem Spiel beim SV Darmstadt 98 an diesem Samstag (13.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur zweiten Fußball-Bundesliga und bei Sky) an diesem Samstag außer Tritt geraten.

Dass sie sich nach Sonny Kittels Platzverweis beim 0:1 gegen Hannover 96 am vergangenen Samstag redlich mühte und mehrfach am Ausgleich vorbeischrammte, wertete Trainer Daniel Thioune als Aufwärtstrend. Allerdings lieferte die Partie gegen schwache Niedersachsen letztlich nur den Nachweis, dass Simon Teroddes neun Tore wie eine ferne Erinnerung an den feinen Auftakt mit fünf Siegen am Stück wirken: Er vergab einige Großchancen.

Nach zuversichtlich stimmendem Beginn nun fünf Mal nicht gewonnen, die sichere Tabellenführung abgegeben: Aus Hamburg grüßt wieder mal das Murmeltier. Oder? Daniel Thioune wehrt sich dagegen, einen alten Rucksack aufgesetzt zu bekommen. Er sagt: „Ich bitte um sachliche Einordnung. Das, was beim HSV war, können wir nicht ändern oder abstreifen. Es ist Teil der Klubgeschichte. Aber wir verändern die Gegenwart nicht durch den ständigen Blick in die Vergangenheit.“

Thioune bekommt dem Verein mit seiner ruhigen Art grundsätzlich gut. Er ist um Ausgleich bemüht, hört zu, respektiert jeden, schwingt nicht gleich die Keule. Aber er erlebt gerade eine ganze Reihe von HSV-typischen Phänomenen. Es fehlt weiterhin an der Bereitschaft, sich gegen Widerstände durchzusetzen oder das Erarbeitete vehement zu verteidigen. Niederlagen wie in Heidenheim nach einer 2:0-Führung sind nicht anders zu erklären. Oft verfällt die Mannschaft in rätselhafte Passivität wie in Kiel, als spät Holsteins Ausgleich fiel.