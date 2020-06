Bundesliga-Medienrechte : Der Milliarden-Poker des deutschen Fußballs

Aktualisiert am

Während die Mannschaften der Fußball-Bundesliga alles dafür tun, ihren Geschäftsbetrieb für diese Saison wenigstens mit Geisterspielen zu retten, geht es in den nächsten zwei Wochen in einem Milliarden-Poker hinter verschlossenen Türen um viel mehr. Um die entscheidende Frage, welche wirtschaftliche Kraft die Klubs nach Bewältigung der Corona-Krise in den nächsten Jahren entfalten werden können.

Michael Ashelm Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

An diesem Montag beginnt die Deutsche Fußball-Liga (DFL) mit der Versteigerung der nationalen Medienrechte für die Spielzeiten von 2021/22 bis 2024/25. Auf allen Seiten herrscht Besorgnis, welchen Einfluss die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf die Bundesligaauktion haben könnten. Eine Einschätzung wollte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert vorher nicht abgeben. Auch die Bieter hielten sich bedeckt.