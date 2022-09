Bizarre Szenen im Köln-Stadion : Hilflose Klubs und die Ultras

Der 1. FC Köln ist immer noch entsetzt über die Gewalt am Rande des Spiels in Nizza – und wird von den Verursachern beim Heimspiel gegen Union auch noch vorgeführt. Überraschend kommt das nicht.

Es war eine bizarre Szenerie, als die Spieler des 1. FC Köln sich am Sonntagnachmittag nach der 0:1-Niederlage auf den Weg in die Südkurve begaben, um ihren Fans für die Unterstützung zu danken. Die große Mehrheit der Menschen mag diese Anerkennung verdient haben, für die Ultra-Gruppierung „Wilde Horde“ (WH), deren Banner wie immer groß und breit am Zaun hing, gilt das nicht.

Für die Anführer dieser Ultras, die oben auf dem Zaun saßen, war diese Reaktion der Spieler ein finaler Triumph am Ende finsterer Tage. Vor dem Europapokalspiel in Nizza am vergangenen Donnerstag waren Angehörige der WH ganz vorne dabei, als unter Mitwirkung der offiziell verbotenen Pariser Organisation „Supras Auteuil“ bei einem geplanten Ausbruch der Gewalt 32 Menschen verletzt wurden.