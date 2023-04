Aktualisiert am

Fehler in deutscher Förderung : Darum gehen im Fußball so viele Talente verloren

Spät ist Marius Wolf doch noch in der deutschen Nationalmannschaft angekommen. Bild: picture alliance/dpa

Auf der Leinwand erschien ein Foto von vier Fußballjungs. Glücklich er­schöpft posierten sie nach einer Talentsichtung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Nur das lockere Arme-um-die-Schultern-Legen klappte nicht so richtig. Die Schulter des Kleinsten reichte bis zum Bauch des Größten. Marcel Hartel maß 1,52 Meter, Aaron Seydel 1,90 Meter. Sie waren gleich alt, 14 Jahre.

Das Foto, das Marc Dommer während seines Vortrags auf der Führungskräfte­tagung der deutschen Fußballakademien an die Leinwand warf, machte deutlich, was der Ausbildungsleiter von Werder Bremen sagen wollte. Vierzehnjährige mit Vierzehnjährigen zu vergleichen ist im Sport oft unsinnig. „In der Pubertät geht das Wachstum extrem auseinander“, sagt Dommer. „Wenn wir die Talente, die wir fördern wollen, nur aufgrund ihrer aktuellen Leistung auswählen, liegen wir halt oft falsch. Was im Fußball sehr oft passiert.“