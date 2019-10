Eintracht gegen Werder Bremen : Dramatische Schlussminuten in Frankfurt

Im Duell mit Werder Bremen kämpfen sich die Frankfurter nach einem Rückstand zurück in die Partie und wähnen sich kurz vor dem Abpfiff schon als Sieger. Doch in der Nachspielzeit kommt alles anders.

„Zuerst große Glücksgefühle, danach große Enttäuschung.“ So beschrieb Djibril Sow, der schweizerische Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt seine emotionale Gemengelage am Sonntagabend nach dem 2:2 gegen Werder Bremen. Als nach den Toren von Klaassen (27. Minute) für die Norddeutschen und Rode (55.) schon alles auf ein 1:1 hinauslaufen zu schien, bescherte Silvas Schuss den Hessen das späte 2:1 (88.). Doch wenig später war der Vorsprung nach Rashicas Elfmetertor (90.+1) schon wieder aufgebraucht. Damit verharren die beiden Mannschaften im Mittelfeld der Bundesliga: die Eintracht auf Rang neun und Werder auf Platz elf.

Bundesliga Liveticker

Siebzig Stunden nach dem Abpfiff der Europa-League-Begegnung in Guimaraes war der Eintracht zunächst nichts von den Strapazen eines erfolgreichen Fußballabends anzumerken. Die Hessen legten los wie die Feuerwehr und erspielten sich, beflügelt von dem 1:0-Erfolg in Portugal, während der ersten 25 Minuten zahlreiche gute bis erstklassige Gelegenheiten. Die beste Chance zum Führungstreffer besaß der Japaner Kamada, dessen Schuss Torhüter Pavlenka gegen die Latte lenkte (20.). Werder war bis dahin nur einmal mit einem Warnsignal aufgefallen, als Eggesteins Schuss nach einem Ballverlust des Frankfurters Kostic gegen den Pfosten prallte. Ansonsten waren die tief stehenden Norddeutschen mit schwerer Abwehrarbeit zur Genüge ausgelastet.

Dann aber, als die Frankfurter alle Vorteile auf ihrer Seite wähnten, entwickelten die Bremer den bis dahin schönsten Angriff des Spiels, der im dritten Versuch zur 1:0-Führung durch Klaassens Schuss unter die Latte führte. Zuvor hatte Torhüter Rönnow, der solide Vertreter des nach einer schweren Schulterverletzung noch lange fehlenden Trapp, einen Schuss von Sargent per Fußabwehr parierte, ehe Bittencourt im zweiten Anlauf die Latte traf und danach der Holländer Klaassen die allerdings von keinem Frankfurter empfindlich gestörte Bremer Musterattacke vollendete. Danach verflachte das bis dahin sehenswerte Spiel ein wenig.

Und ging nach der Pause um so temperamentvoller weiter. Wieder drückte die Eintracht auf die Tube und wurde nun endlich belohnt, als der umtriebige Rode aus einem Eckball von Kamada per Diagonalschuss das 1:1 machte. Zuvor hatte Veljkovic den Frankfurter Paciencia elfmeterreif gefoult, doch die Eintracht bekam den Strafstoß nicht, weil ihr portugiesischer Stürmer in dieser Szene im Abseits stand. Danach hielt die Dominanz der Frankfurter, unterfüttert durch viele lang und hoch geschlagene Flanken, an, ohne weiteren Ertrag abzuwerfen. „Wir haben in der zweiten Halbzeit aufgehört, Fußball zu spielen“, sagte der Bremer Verteidiger Friedl über den streckenweise fahrigen Auftritt von Werder.

Mehr zum Thema 1/

Alle Bremer freuten sich dann doch über das glückliche Ende für Werder, nachdem Silva die Eintracht kurz vor Toreschluss 2:1 in Führung gebracht hatte, als Torhüter Pavlenka Paciencias Kopfball soeben nach vorn abwehren konnte. Dann aber schlug Werder zurück, als Hasebe den besten Bremer, Klassen, im Strafraum foulte und Rashica den fälligen Elfmeter zum 2:2-Endstand nutzte.