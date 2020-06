Millionentransfer im Fußball : Der lukrative Traum des Timo Werner

Timo Werner verfügt in seiner Funktion als stürmender Fußballprofi mittlerweile über eine exponierte Stellung. Ist dieser von den Corona-Wirren durchzogene Sommer doch alles andere als die Zeit, in der sich viele Menschen ihre Sehnsüchte erfüllen können. Nicht so Werner. Der verkündete über seine sozialen Netzwerke, was schon vor Tagen berichtet und durch seinen aktuellen Klub RB Leipzig bestätigt wurde: Der 24-Jährige schließt sich zum 1. Juli dem englischen Klub FC Chelsea an und erfüllt sich laut eigener Aussage damit einen lebenslang gehegten Wunsch.

Nun haben Fußballspieler viele Wünsche, und der Lieblingsklub ist oft immer der, wo gerade der nächste Vertrag unterschrieben wurde. In Werners Fall ist das ein besonders lukrativer, kolportiert wird ein Jahresgehalt um die zehn Millionen Euro bei einer Laufzeit bis Sommer 2025. Wohl auch deshalb ließ er sich in seinem Abschiedsschreiben regelrecht begeistert zitieren. „Ich hatte in Leipzig vier großartige Jahre. Nun wage ich mich in die Weltmetropole London. Für mich war klar, dass mein nächster Schritt ins Ausland gehen wird – das war immer schon mein Traum.“