Marius Bülter ist einer der wenigen Fußballprofis, die auch ein anderes Erwachsenenleben kennen als den wilden Tanz im Rampenlicht der Bundesligastadien, den dieser Stürmer des FC Schalke gerade virtuos aufführt. Zwei Tore hat er am Freitag zum 5:2-Sieg seines Klubs gegen Hertha BSC beigetragen und die Schalker damit in Ekstase versetzt.

„Jetzt sind wir wieder voll dabei“, sagte er in Anspielung auf den sich zuspitzenden Abstiegskampf, den der damals in der Tabelle abgeschlagene Revierklub in der Winterpause eigentlich schon so gut wie verloren hatte. Es passt daher ganz gut, dass gerade Bülter der strahlendste Held dieser Auferstehung ist, denn er selbst war auch schon einmal abgeschlagen und beinahe verloren auf dem Weg in eine Bundesligazukunft.

Als der 30 Jahre alte Torjäger 2018 seinen 25. Geburtstag feierte, kickte er noch beim SV Rödinghausen in der viertklassigen Regionalliga; niemand konnte sich damals vorstellen, dass dieser Fußballer irgendwann von fast 60.000 wild gewordenen Zuschauern in Gelsenkirchen gefeiert werden würde. Nun hat Bülter in den vergangenen sieben Partien sechs Tore für Schalke geschossen und ein weiteres vorbereitet, was ihm eine ganz besondere Rolle verleiht in seiner Mannschaft, die bis zum späten Ausgleichstreffer des VfB Stuttgart gegen den BVB für einige schöne Stunden auf dem Relegationsplatz stand. „Er ist der Stabilste“, sagte Sportvorstand Peter Knäbel am Freitag über Bülter, „er ist richtig drinnen, und das merkt man seiner Körperhaltung auch an.“

Studium und Amateursport

Schon oft ist der Begriff des „Spätzünders“ verwendet worden, um die Entwicklung dieses Angreifers zu beschreiben, aber wahrscheinlich ist sein besonderer Karriereweg auch ein Werk des Fußballzeitgeistes. Im Nachwuchs von Preußen Münster wurde er als Teenager aussortiert, „auf dem Sprung zur U 19 wurde mir gesagt, dass es für mich hier nicht mehr weitergehen würde“, hat er neulich im ZDF-Sportstudio erzählt.

Das war ein Schock, und weil der Traum von der Profikarriere unerfüllbar schien, begann er Maschinenbau an der Hochschule Osnabrück zu studieren, der Titel seiner Bachelorarbeit: „Entwicklung und Konzeption einer neuen Antriebseinheit für eine automatische Klebevorrichtung“. Nebenher kickte er als Amateur und unterschrieb mit 25 doch noch seinen ersten Profivertrag beim damaligen Zweitligaaufsteiger 1. FC Magdeburg.

Als die Magdeburger ein Jahr später wieder in die dritte Liga abgerutscht waren, ließ er sich dann an Union Berlin ausleihen, zu einem Verein, der seiner Zeit ein Stück voraus war, und das war wohl Bülters Glück. Bei den „Eisernen“ aus Köpenick wurde schon damals besonders viel Wert auf Willenskraft, bedingungslose Einsatzbereitschaft und auch eine gewisse Unangepasstheit gelegt; technische Schwächen waren kein Ausschlusskriterium.

Hier passte Bülter hin als unkonventioneller Flügelstürmer, der nie im Nachwuchsleistungszentrum eines großen Klubs ausgebildet wurde. „Vielleicht ist es ein Stück weit die Unbekümmertheit, dass man mir nicht immer gesagt hat, wo ich hinzulaufen habe. Ich habe manchmal Sachen drauf, von denen man nachher nicht so genau weiß, was das war“, hat er einmal erzählt.

Spätwerk vollenden

Vermutlich hatte dieser Fußballer auch ein wenig das Pech, in jener Zeit erwachsen zu werden, als Pep Guardiola und Bundestrainer Joachim Löw gerade den Weltfußball prägten, das Credo damals: Lieber stellen wir einen kleinen, technisch starken Offensivspieler auf als einen wuchtigen, aber technisch nicht perfekt ausgebildeten Torjäger, der zum Störfaktor im Kombinationsfluss werden kann.

Dieses Denken beeinflusste viele Trainer in unteren Ligen und in den Nachwuchsleistungszentren. Inzwischen hat ein Umdenken stattgefunden, und Bülter, der mit zehn Toren und 13 Vorlagen schon entscheidend am Schalker Aufstieg 2022 mitwirkte, ist nun auch in der Bundesliga dabei, sein Spätwerk zu vollenden.

Allerdings war es ihm in der Euphorie vom Freitag wichtig zu betonen, dass Schalke 04 „noch nichts erreicht“ habe, die Situation fühlt sich nämlich gerade besser an, als sie ist. Die Schalker sind nach ihren Siegen in den direkten Abstiegskampfduellen gegen Stuttgart, in Bochum und gegen Hertha BSC zwar tabellarisch ganz gut dabei, aber in den verbleibenden sechs Bundesligapartien spielt das Team viermal auswärts in Freiburg, Mainz, München und Leipzig. Hinzu kommen zwei Heimspiele gegen Bremen und Frankfurt. Es ist nicht so einfach erkennbar, wo die nötigen Punkte herkommen sollen, aber Bülter hatte zumindest eine vage Vorstellung, wie der Coup gelingen kann: „Mit dem Selbstvertrauen, das man sich heute geholt hat.“ Er kennt sich aus mit späten Wendungen zum Guten.