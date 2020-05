1:0 auf Schalke : Bremer Trommeln für die Rettung

Akustisch waren die Verhältnisse schnell geklärt an diesem Nachmittag beim 0:1 des FC Schalke 04 gegen den SV Werder, die Gelsenkirchener Fußballhalle war fest in Bremer Hand. Jede gelungene Aktion löste laute und leidenschaftliche Reaktionen der Menschen in Grün-weiß auf den Sitzplätzen rund um das Spielfeld aus.

Bundesliga Liveticker

Auch wenn es nicht viele waren, die Energien waren spürbar, sogar eine Trommel hatten sie dabei. Diese Form der Unterstützung ersetzte zwar nicht die Kräfte einer voll besetzten Tribüne, aber die Reaktionen der Ersatzspieler, der Betreuer und Funktionäre erzählten viel über das unterschiedliche Befinden der beiden Teams. Hier die seit mittlerweile elf Spielen sieglosen Schalker, die scheinbar hilflos von Niederlage zu Niederlage taumeln. Und dort die vom Abstieg bedrohten Bremer, die nach zuvor vier Punkten aus zwei Partien fest entschlossen waren, alle Kräfte für den Klassenerhalt zu mobilisieren. Genauso begann die Partie.

Die Bremer waren aktiv, selbstbewusst, mutig und folgten dem klaren Plan, hier früh in Führung zu gehen. Nach einer Viertelstunde hatten sie sensationelle 84 Prozent Ballbesitz, Schalke lief nur hinterher. Und nach einer halben Stunde fiel schließlich das verdiente 0:1. Jean-Clair Todibo hatte einen Ball im Mittelfeld gegen den energischen Davy Klaassen vertändelt, zwei Pässe später gelang Leonardo Bittencourt ein wunderbarer Torabschluss aus 20 Metern in den langen Torwinkel (32. Minute). Der neue alte Torhüter Alexander Nübel im Schalker Tor war geschlagen.

Trainer David Wagner hatte bereits zum vierten Mal in dieser Saison einen Wechsel auf dieser Position vorgenommen, nachdem Markus Schubert in den vergangenen Spielen durch mehrere Unsicherheiten und Fehler Gegentreffer begünstigt hatte. Der junge Torhüter habe „der Mannschaft in den letzten Spielen leider nicht helfen und nicht die nötige Sicherheit geben“ können, sagte Wagner am Samstag vor dem Spiel. Zwar hatte Nübel, der von Teilen des Anhangs abgelehnt wird, weil er im Sommer zum FC Bayern wechselt, bei seinen jüngsten Auftritten im Januar und Februar ebenfalls unsicher gespielt, allerdings unter dem Einfluss von Anfeindungen der eigenen Fans. Diese Gefahr hat das Virus nun aus den Stadien verbannt.

Die Attitüde des krassen Außenseiters, mit der Schalke 04 schon am vorigen Mittwoch bei Fortuna Düsseldorf angetreten war, behielten sie zunächst aber auch mit neuem Torhüter bei. In Düsseldorf hatten der Revierklub gerade einmal 25 Prozent Ballbesitz gehabt und verlor 1:2. „Wir sind im Moment aufgrund der Situation zu nichts anderem in der Lage“, hatte Wagner erklärt. Gegen die Bremer begannen sie nach dem Rückstand aber doch, sich immer energischer zu wehren und auch Präsenz in der Offensive zu entwickeln. Weston Mc Kennie setzte einen Kopfball knapp neben den Pfosten (37.), und Michael Gregoritsch kam zu einem unbedrängten Volleyschuss aus sechs Metern, den er jedoch über die Latte setzte (57.).

Mehr zum Thema 1/

Immer öfter flogen Freistöße und Eckbälle in den Bremer Strafraum, Einwechslungen von Benito Raman (für Matondo) und Ahmed Kutucu (für Gregoritsch) belebten das Schalker Spiel, allerdings blieben die meisten Angriffe zu unpräzise, während der SV Werder tat, was Florian Kohfeldt gefordert hatte: Der Plan sah vor, „dass wir Intensität auf den Platz bringen, dass wir nichts dahinplätschern lassen“, hatte der Bremer Trainer vor dem Anpfiff erklärt.

Und mit dieser Leidenschaft verhinderten sie in der spannenden Schlussphase das drohende Ausgleichstor und durften am Ende einen extrem kostbaren Sieg bejubeln. Düsseldorf, Mainz und sogar Union Berlin und Augsburg sind wieder in Reichweite für den SV Werder Bremen. Denn nicht nur der schrumpfende Punkteabstand kann ihnen Hoffnung machen, sondern auch die deutlichen Leistungssteigerungen der vergangenen Wochen.