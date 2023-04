Er wollte einfach nur Fußball spielen. Und das konnte er so gut, dass er entgegen seiner ursprünglichen Bedenken doch eine Profikarriere einschlug, in deren Verlauf der linke Verteidiger und gelegentliche Mittelfeldspieler des 1. FC Köln auch in der deutschen Nationalmannschaft Karriere machte. Dabei ist der 32 Jahre alte Saarländer alles andere als ein Karrierist. Er beherrschte sein Spiel so gut, dass er wie von selbst eine Erfolgsgeschichte schrieb, deren Authentizität in der Mischung aus Selbstbewusstsein und Selbstlosigkeit selbsterklärend wirkte.

Jonas Hector, geboren in Saarbrücken und in seiner Heimat nur für den Amateurverein SV Auersmacher zwischen 1998 und 2010 sportlich unterwegs, wechselte in seiner sportlichen Laufbahn nur einmal den Verein: als das unverkennbare Fußballtalent dem Werben des 1. FC Köln 2010 nachgab und in die rheinische Metropole übersiedelte. Dort ist Hector dem „Effzeh“ im Auf und Ab der Zeiten immer treu geblieben – in der ersten wie in der zweiten Bundesliga, wohin es den deutschlandweit beliebten Großklub auch schon mal verschlug.