Fußball-Bundesliga : Warum gibt es keinen Punktabzug nach Fanrandale?

In Frankreich wurden Fußballvereinen in dieser Saison wegen des Fehlverhaltens von Fans Punkte abgezogen. In der Bundesliga gab es das noch nie. Warum eigentlich nicht?

Als Dimitri Payet in der vierten Spielminute einen Eckball ausführen will, trifft ihn eine Wasserflasche hinter dem linken Ohr. Der Mittelfeldspieler aus Marseille krümmt sich, geht zu Boden. Die Schiedsrichter unterbrechen das Spiel zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille sofort. Mehr als eine Stunde später brechen sie es ab. Ein Eklat. Mal wieder. Denn die Vorkommnisse vom vergangenen Sonntag passen ins Bild einer Saison, die in Frankreich von Gewalt geprägt ist. In der französischen Ligue 1 erleben Fanausschreitungen seit dem Wegfallen der Corona-Restriktionen eine Renaissance. Marseille, Nizza, Lens, Lille, St. Étienne und nun Lyon. Die Liste ist lang – und die Hinrunde noch nicht vorbei.

Es gab nicht nur den Flaschenwurf. Stadionsitze sind durch die Luft geflogen, Fanlager aufeinander losgegangen und gegnerische Fan-Busse attackiert worden. Beim Nordderby RC Lens gegen OSC Lille am 18. September hatten Fans in der Halbzeit den Platz gestürmt und sich dort geprügelt. Der Disziplinarausschuss der Liga verkündete im Oktober Sanktionen, im Zuge derer – neben den üblichen Geldstrafen und Fanausschlüssen – den Klubs Olympique Marseille, OSC Lille und RC Lens jeweils ein Punkt auf Bewährung abgezogen wurde.