Für die Niederlage in Gladbach haben sie in Bochum keine Erklärung. Für den Klassenerhalt braucht es ein anderes Auftreten und mindestens sechs Punkte.

Nicht nur wichtige Punkte fehlten, als die Reisegruppe aus Bochum sich am frühen Samstagabend auf die Heimreise vom Niederrhein ins Ruhrgebiet machte, es mangelte auch an Erkenntnissen. 0:2 hatte der vom Abstieg bedrohte VfL in Mönchengladbach verloren, war auf Rang 17 abgerutscht, und niemand konnte erklären, wie das passiert ist gegen diese biedere Borussia des Frühjahrs 2023.

Ein tiefes Gefühl der Ratlosigkeit begleitet die Bochumer nun in das komplizierte Saisonfinale, das angesichts der Konstellation im unteren Bereich der Tabelle bevorstehen wird. „Das war viel, viel, viel zu wenig, in der ersten Halbzeit waren wir fast abwesend“, sagte Kapitän Anthony Losilla, „wir waren meiner Meinung nach nicht überzeugt, dass wir das schaffen.“

Nach einem tollen Spiel beim 1:1 gegen Dortmund in der Woche zuvor, nach Unentschieden in den zurückliegenden Auswärtsspielen in Frankfurt und beim 1. FC Union war nun ohne erkennbaren Grund eine vollkommen leblose Mannschaft in Mönchengladbach erschienen. „Wir haben nicht die Leistung gezeigt, die nötig ist, um hier Punkte mitzunehmen“, sagte Trainer Thomas Letsch, der genau wie alle anderen Bochumer keine Antwort auf die Frage nach den Ursachen geben konnte.

Sportchef Marc Lettau bezeichnete die Suche nach den Gründen für die schwache Leistung als „Herausforderung“, die er kurz nach dem Abpfiff nicht meistern könne, und Letsch erklärte: „Da jetzt eine Erklärung zu finden, das ist schwierig.“ Denn die Gladbacher, für die es in dieser Saison nicht mehr um viel geht, sind in ihrer derzeitigen Verfassung eigentlich ein Gegner, der sich auch ohne viel fußballerische Brillanz mit einem großen Energieeinsatz niederringen lassen könnte. In dieser Phase der Saison müsse „der Rasen von der ersten Minute an brennen“, sagte Letsch, aber an diesem Tag ergab sich ein Spiel, das wirkte wie die Begegnung einer Mannschaft auf Sparflamme mit einem Team, dessen Akku längst im roten Bereich läuft.

Losilla sagte, seine Bochumer müssen „eine ganz andere Einstellung zeigen in so einer Situation“, worauf Letsch antwortete: „Wenn es so ist, dass die Einstellung gefehlt hat und dass die Mannschaft im Kopf nicht bereit war für dieses Spiel, dann ist das verheerend.“ Er sei aber nicht der Ansicht, „dass es eine Kopfsache war.“

Womöglich ist die Rätselhaftigkeit dieses Sports eines seiner Erfolgsgeheimnisse, aber in den kommenden Tagen werden die Bochumer sich mit ihrer Unkenntnis herumquälen müssen und hoffen, dass sie am kommenden Samstag gegen FC Augsburg wieder ganz anders auftreten. Denn diese Fähigkeit hat diese Mannschaft zweifellos. Mehrmals folgten auf Niederlagen in Duellen mit weniger starken Gegnern überraschende Außenseitersiege. Wobei die Lage angesichts der Tabellensituation und der abnehmenden Anzahl verbleibender Spiele so ernst ist wie nie.

Auf das Duell gegen die Augsburger am kommenden Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky), die mit einem Erfolg in Bochum endgültig den Klassenverbleib feiern könnten, folgen ein Abstiegskampfthriller bei Hertha BSC sowie ein Duell gegen Bayer Leverkusen. „Wenn wir zwei Spiele gewinnen, haben wir 34 Punkte, ob die nachher reichen, das weiß ich nicht“, sagte Letsch, „aber das ist das Minimale, das wir erreichen müssen.“

Das klingt nach einer schwierigen Herausforderung. Umso schmerzlicher war dieser Nachmittag von Mönchengladbach, der als verpasste Chance in die Saisongeschichte eingehen wird. „Aber“, sagte Letsch, und daraus schöpfen sie Hoffnung: „Es liegt in unserer Hand, das Ding zu drehen. Wir strampeln bis zum Schluss“.