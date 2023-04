Knapp 91 Minuten sind gespielt, da dreht sich der Stuttgarter Tanguy Coulibaly mit dem Rücken zum Augsburger Arne Maier. Coulibaly will den Ball sichern. Zunächst gelingt es ihm auch und Maier stolpert nur hinterher. Keine Situation, die nicht durch ein beherztes Trikotzupfen geregelt werden kann und schon schlittert Coulibaly über den Rasen. Gelb für Maier und Augsburg. Nichts Neues für den Letzten der Fairplay-Tabelle.

Wie man sich um Abstiegskampf verhält

„Wenn man ein bisschen im Abstiegskampf drinsteckt und dann eine Mannschaft aus Stuttgart kommt, die die Punkte richtig dringend braucht, ist es klar, dass wir in jedem Zweikampf alles geben“, verteidigte der Augsburger Ermedin Demirović seine fünf mit Gelb verwarnten Mitspieler.

Ein bisschen im Abstiegskampf stecken, das heißt, der FCA hat fünf Spiele in Folge nicht gewonnen und steht aktuell auf Platz 13. Stuttgart ist Sechzehnter und hätte eigentlich pessimistischer ins Spiel gehen sollen, hätte nicht eine eindrucksvolle Schlussphase gegen Borussia Dortmund am vergangenen Spieltag seine Schatten (oder eher Hoffnungen) voraus geworfen.

Es sind 10 Minute gespielt, als Elvis Rexhbecaj aus einer kleinen Drehung um Borna Sosa herum auf Arne Maier passt. Der flankt zielgenau auf den Kopf des einundzwanzigjährigen Dion Beljo. Beljo ist zusammen mit dem neunzehn Jahre alten Stammspieler Arne Engels aus Belgien einer der glücklichen Winterzugänge für den FC Augsburg. Zum 1:0 gehört aber auch, dass Stuttgarts Dreier-Abwehrkette dem hereinlaufenden Kroaten Beljo viel Freiraum lässt.

Das 1:0 zeigt eine große Stärke des FC Augsburg: Von den Fehlern des Gegners profitieren. Dies lediglich auf die Verwertung von Torchancen zu reduzieren, würde ihnen allerdings nicht gerecht. Konzentrierte Defensivarbeit inklusive harter Zweikämpfe gehören ebenso dazu. Das ergibt zwar Fußball, über den zuverlässig von diversen gegnerischen Mannschaften und Fans gemurrt wird, ist aber ein hohes Gut, wenn man ein bisschen oder auch mal ein bisschen mehr im Abstiegskampf steckt.

Immerhin ist der FC Augsburg, seit er vor mehr als zehn Jahren in die erste Liga aufgestiegen ist, nicht mehr abgestiegen. Die Stuttgarter fielen dagegen in dieser Zeit als klassische Fahrstuhlmannschaft auf – und dieser Fahrstuhl hängt in der ersten Halbzeit gegen besagte Augsburger im Keller fest.

VfB Torhüter Fabian Bredlow fasst es folgendermaßen zusammen: „War heute nicht gut“ – nicht gut nachgerückt, nicht kompakt in der Offensive und zu selten in der Tiefe. Aber es gibt ja noch eine zweite Halbzeit – und noch andere Mannschaften, die absteigen könnten.

Wie steht die Konkurrenz?

Die Reihenfolge von „ein bisschen“ zu „sehr“ abstiegsgefährdet sieht am 29. Spieltag folgendermaßen aus: Auf Platz elf steht der 1. FC Köln mit 32 Punkten. Werder Bremen hat ebenfalls 32 Punkte, aber steckt gegenwärtig in einer Sieglosserie. Hinter den Augsburgern auf Platz 13 folgt die TSG Hoffenheim (29). Nach einem Unentschieden gegen Bayern München und zuvor drei Siegen in Serie gehören sie zu den aktuell formstarken Teams.

Der VfL Bochum (27) stagniert mit der schlechtesten Tordifferenz der Liga auf Platz 15, gefolgt vom VfB Stuttgart (25). Siebzehnter ist Schalke 04 (24), eine Mannschaft, die wenig Tore schießt, aber dann doch 5:2 gegen Hertha BSC gewonnen hat und sich nun zwei Punkte vor den Berlinern (22) befinden.

Auf eine Gelbe Karte folgt ein Freistoß

Beim Abstiegsduell am Freitagabend in Augsburg gab es noch eine Geschichte zu den Gelben Karten. Die mannorientierte Verteidigung des FC Augsburg benötigte viel Energie – und als die um die 70. Minute herum relativ aufgebraucht war, kamen die Spieler öfter zu spät. In der 77. Minute schob dann Rexhbecaj mit beiden Armen von hinten gegen Silas. Es folgten ein Freistoß und eine lange Flanke aus dem Halbfeld von Tiago Tomas, die zu Wataru Endo segelte. Endo sprang der Ball erst zwischen die Beine, als er sich sortiert hatte schoss er zunächst Tomas Koubek im Tor an – aber der Nachschuss saß.

Beim 1:1 blieb es und der Punkt macht es ein Stück wahrscheinlicher, dass Auswärtsfans auch in der nächsten Bundesligasaison über die Spielweise der Augsburger klagen können. Wie genau Stuttgarts Torwart Fabian Bredlow diese Spielweise findet, bleibt unschlüssig: „Ich glaube, dass Augsburg sich heute von einer sehr guten Seite gezeigt hat. Vor allem defensiv, extrem diszipliniert, extrem giftig und aggressiv.“ Sehr gut, giftig und aggressiv – oder wie Elvis Rexhbecaj sagt: „Es war glaube ich ein attraktives Spiel“.