Mit ihrem Protest gegen Investorenpläne der DFL übersehen Fans die Lage der Liga: Sie muss Kapital generieren, um in Europa im Spiel bleiben zu können. Das Tafelsilber wird dafür nicht verkauft.

Nicht nur wie hier in Dortmund: Am Wochenende protestierten Fußballfans vielerorts. Bild: dpa

Das Misstrauen ist nicht unbegründet, und der Aufforderung, sich gegen den Vermarktungswahn im Fußball zu stellen, kann man Sympathien entgegenbringen. Aber wissen die Fans, die am Wochenende in vielen Stadien der Bundesliga und der zweiten Liga ihren Widerstand gegen das geplante Modell mit einem Investor der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Wort, Schrift und Bild äußerten, wogegen sie protestierten? Die Aussagen lassen Zweifel daran aufkommen: „Ihr verkauft unsere Seele!“ „Die Liga gehört uns allen – gegen Investoren!“, „Ihr macht unseren Sport kaputt!“

Diese Parolen erscheinen nicht ganz angemessen angesichts eines Planes, der nur 12,5 Prozent der DFL-Vermarktungsrechte über einen Zeitraum von 15 bis 25 Jahre abzugeben vorsieht, um der Herausforderung der Gegenwart zu begegnen: im europäischen Wettbewerb auf Dauer nicht völlig abgehängt zu werden.