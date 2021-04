Fußball-Bundesliga : So kann der FC Bayern Meister werden

Vor dem 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern bereits 71 Punkte auf dem Konto und damit zehn mehr als sein einziger verbliebener Verfolger auf Abstand, RB Leipzig (61). Mit einem Sieg beim FSV Mainz 05 an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) wäre dem FC Bayern München der neunte deutsche Meistertitel nacheinander schon nicht mehr zu nehmen. Und es gibt nicht mal den Hauch eines Titelkampfs, da RB Leipzig erst am Sonntag seine Aufgabe des 31. Spieltags gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) austrägt.

Für alle Freunde der „Was-wäre-wenn-Rechnungen“ hier dennoch die Übersicht, wie die Bayern bereits an diesem Wochenende ihren Titelgewinn sicherstellen:

- bei einem Sieg in Mainz. Dann wären die Münchner an den letzten drei Spieltagen nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

- bei einem Remis in Mainz, wenn RB Leipzig am Sonntag gegen den VfB Stuttgart ebenfalls unentschieden spielt oder verliert. Dann würde den Bayern der Titelgewinn allerdings auf dem Sofa zufallen.

- bei einer Niederlage in Mainz, wenn RB auch gegen den VfB verliert. Auch dann würden die Bayern die Meisterschaft quasi als Zuschauer abhaken.

Der Titelgewinnfür die Bayern ist also praktisch fix, eine große sportliche Herausforderung aber bleibt: Kann Stürmer Robert Lewandowski den Gerd-Müller-Rekord von 40 Treffern in einer Saison erreichen? Der Pole steht bei seinem Comeback in Mainz nach einer Bänderverletzung sofort im Fokus und will weiter treffen. Bei 35 Toren steht er, vier Partien bleiben noch. „Ohhhh, ob ich das schaffe, weiß ich nicht“, sagte er. „Durch die kurze Pause ist es für mich ein Fragezeichen, wie es läuft.“

Trainer Flick verspricht seinem Superstürmer die ganze Unterstützung bei der Jagd nach der Bestmarke. In den vier Partien der Hinrunde gegen Mainz (2 Tore), Gladbach (1), Freiburg (1) und Augsburg (1) kam Lewandowski auf fünf Treffer. Eine Wiederholung würde zum Gleichstand mit Müller reichen.

