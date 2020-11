Joachim Löw und die DFB-Krise : Das große Schweigen der Bundesliga

Nach dem Spiel des FC Bayern wurde Thomas Müller zum x-ten Mal jene Frage gestellt, die Müller immer wieder gestellt wird, seit der Bundestrainer ihm zusammen mit Boateng und Hummels den Zutritt zur Nationalelf verwehrt hat: Ob er sich eine Rückkehr vorstellen könne? Müller antwortete, wie man es von einem vorbildlichen Sportler wie ihm seit Jahren gewohnt ist: ehrlich und anständig.

„Ich glaube, keiner von uns ist zurückgetreten.“ Und zur Lage der Nationalelf sagte er: „Man leidet natürlich mit seinen Mitspielern im Verein, mit den Spielern, mit denen man zusammengespielt hat. Und auch ein bisschen mit den Zuschauern.“ Mitleid mit dem Bundestrainer äußerte Müller nicht. Er erwähnte ihn nicht einmal. Aber weiter ging er nicht.

Der Bundestrainer und die Frage nach dessen Zukunft hingen an diesem Spieltag wie eine dunkle Wolke auch über der Liga. In Müllers Fall, dem eines Betroffenen und Befangenen, kann man die Zurückhaltung verstehen. Zumal er zusammen mit Löw den WM-Titel gewonnen hat. Das verbindet ein Leben lang. Die geteilte Erfahrung des größten sportlichen Erfolgs konnten und wollten auch Bastian Schweinsteiger und Per Mertesacker als Experten für die ARD und das ZDF nicht verleugnen.

An fachlicher Kritik ließen sie es zwar nicht fehlen in den vergangenen Tagen. Aber ihre rote Linie hatten sie dabei immer im Blick – und senkten aus menschlich verständlichen Gründen in der Trainerfrage nicht den Daumen. Auch wenn Journalisten der öffentlich-rechtlichen Sender die früheren Nationalspieler genau zu jener Forderung drängten, die sie selbst nicht aussprachen.

Mit Blick auf die Liga ist das große Schweigen, mit dem die Klubs auf die Krise reagieren, ein Trauerspiel ganz eigener Art. Während Fußball-Deutschland seit Tagen keine andere Frage leidenschaftlicher als die Konsequenzen aus dem 0:6 diskutiert, ist von den Klubs kein substantieller Beitrag zu hören. Wie ist das möglich? Ganz einfach: Die Liga fühlt sich nicht zuständig, buchstäblich: unverantwortlich. Und handelt entsprechend, ähnlich wie schon nach der WM. Klubs und DFL kümmern sich nur um sich selbst, zumal in der Corona-Krise. Man duckt sich weg – und lässt den DFB in der Trainerfrage alleine wurschteln.

In der Frage, ob der Bundestrainer noch der richtige Mann ist, gibt es unterschiedliche Meinungen. Fans senken mehrheitlich den Daumen. In der Liga tut das bislang keiner, obwohl einige Experten hinter vorgehaltener Hand dieses Urteil längst teilen. Niemand in Klub-Verantwortung will sich in den Medien zum Kronzeugen der Anklage machen lassen. Irritierend ist auch, dass diejenigen, die sich für einen Verbleib von Löw aussprechen, keine inhaltlichen Argumente liefern – weil man so seine Ruhe hat?

Wie man es auch dreht und wendet: In der wichtigsten sportlichen Personalfrage des deutschen Fußballs machen es sich die Liga und die großen Klubs zu leicht, wenn sie ihre Pflicht, an der Diskussion teilzunehmen, verweigern. Sie spielen weiter im Schatten einer Krise, für die sie keine Worte finden.