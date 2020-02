1:1 gegen Paderborn : Pfiffe auf Schalke

Aktualisiert am

Es waren gut 35 Minuten gespielt am Samstagnachmittag in Gelsenkirchen, da hatten die meisten Fans des FC Schalke 04 bereits genug gesehen. Da pfiffen und buhten sie, manche verließen gar ihre Plätze und gönnten sich erst mal ein Getränk. Nicht einen Schuss hatte ihr Lieblingsverein bis dahin aufs Tor gebracht, dabei ging es gegen den SC Paderborn, den Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga. Und dennoch wollte so gut wie nichts funktionieren.

Die Schalker hatten zwar die meiste Zeit den Ball, wussten damit aber kaum etwas anzufangen, weil sie es nahezu ohne Tempo versuchten und immer neue technische Schwächen offenbarten. Der Pfiff von Schiedsrichter Felix Brych zur Pause war längst nicht der einzige. Und so war es auch knapp eine Stunde später, am Ende eines enttäuschenden Spiels stand es 1:1.

Über allem schwebte das DFB-Pokalspiel gegen die Hertha fünf Tage zuvor am selben Ort. Ein Pokalabend, wie man sich ihn kaum besser vorstellen kann: 3:2 nach 0:2, das entscheidende Tor fällt in der Verlängerung – doch darüber hatte hinterher kaum jemand gesprochen. Stattdessen über den Berliner Jordan Torunarigha, der von Schalke-Fans offenbar rassistisch beleidigt worden war. Es war bereits der zweite Vorfall dieser Art rund um den FC Schalke in dieser Saison.

Für den ersten hatte Aufsichtsratschef Clemens Tönnies im vergangenen August beim Tag des Handwerks in Paderborn mit seiner verbalen Entgleisung über angeblich zu viele Kinder produzierende Afrikaner gesorgt.

Am Samstag versuchten die Schalker nun, sich von einer ganz anderen Seite zu präsentieren. Der Spieltag stand unter dem Motto „Steht auf“. Rund um die Arena war der Slogan vielerorts als Graffiti zu sehen, vor dem Spiel lief auf dem Videowürfel ein Film, in dem sich Profis, Jugendspieler, Offizielle, Mitarbeiter und Fans gegen Ausgrenzung starkmachen. Maskottchen, Stadionsprecher und Spieler trugen T-Shirts mit dem Motto, zudem wurde eine Schule aus der Region für ihr Engagement gegen Rassismus ausgezeichnet. Die Aktion „Steht auf“ gibt bereits seit Jahren und war sicherlich länger geplant, bekam durch die Vorkommnisse unter der Woche aber eine besondere Bedeutung.

Als das Spiel lief, war das aber kein Thema mehr. Dann ging es nur um Fußball. Doch mehr als das zwischenzeitliche 1:0 durch Ahmed Kutucu gab es für die Schalker nicht zu bejubeln. Besser war da die Laune bei den munter aufspielenden Paderbornern. Die rannten mehr, schossen mehr und hatten mehr Ecken. Die zehnte brachte in der 81. Spielminute den verdienten Ausgleich durch Klaus Gjasula. Zehn Minuten später folgte das nächste Pfeifkonzert.

