Durch Coronakrise unter Druck : „Es geht um die Existenz des FC Schalke“

In den 1990er Jahren half der Deutsche Fußball-Bund bei der Reparatur eines drohenden Totalschadens. Nach 2003 hielt der legendäre Investmentbanker Stephen Lloyd Schechter den Klub mit seiner Anleihe über Wasser und ganz Schalke in Atem. 2010 sicherte die Stadt Gelsenkirchen die Liquidität des Vereins durch einen Kauf von 15 Prozent der Stadionanteile, und auch Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hat schon mit Privatkrediten ausgeholfen. Peters ist seit 1993 im Klub, er hat also eine Menge mitgemacht, und wie so oft in den zurückliegenden Jahren war er um Zuversicht bemüht. „Die finanzielle Stabilität ist gewährleistet“, sagte er und erklärte: „Das operative Geschäft ist in seinen Kernelementen äußerst robust.“ Allerdings, schränkte er ein, setzen solche Annahmen eine „stabile wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa“ voraus. Und die wird es allem Anschein nach in den kommenden Monaten nicht geben.

Das wissen selbstverständlich auch die Mitarbeiter des Klubs, die um ihre Arbeitsplätze und Einkünfte bangen. Nach Peters Schilderungen ist „die Stimmung sehr nachdenklich und sorgenvoll. Die Unsicherheit ist spürbar und greifbar.“ Vier Heimspiele hätten die Schalker im laufenden Spieljahr noch gehabt, jedes würde rund zwei Millionen Euro Einnahmen bringen. Aus der letzten Tranche der TV-Einnahmen diese Saison stehen den Schalkern laut „Westdeutscher Allgemeiner Zeitung“ noch 26 Millionen Euro zu. Ein Ausfall dieser insgesamt 34 Millionen Euro ließe sich auch nicht mit einem Verzicht der Spieler auf einen Teil ihrer Gehälter kompensieren, diese Maßnahme wird selbstverständlich auch auf Schalke diskutiert.

Andere Klubs haben sich in der jüngeren Vergangenheit wirtschaftlich besser entwickelt. Der FC Bayern und Borussia Dortmund verfügen über Rücklagen, Borussia Mönchengladbach ist kerngesund, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg haben große Konzerne im Rücken. Selbst ein Verein wie der SC Freiburg verfügt über ein stabiles Eigenkapital. Erschwerend kommt auf Schalke nun hinzu, dass in den vergangenen Jahren lange Zeit vernachlässigte Infrastrukturmaßnahmen angestoßen wurden, die Geld verschlingen. Das Vereinsgelände wird derzeit grundlegend umgebaut und modernisiert, „besonders die Nachwuchsarbeit soll von den Investitionen profitieren“, sagte Peters – aber auch hier gilt: Andere Klubs sind auf dieser Ebene schon weiter, was ihnen erleichtert, die Krise zu bewältigen. Ein erster Schritt könnten nun Kurzarbeitsmodelle für viele der rund 600 Festangestellten sein oder der Stopp geplanter Bauvorhaben. Auf Schalke ist schon nach wenigen Tagen Coronakrise sichtbar, wie empfindlich die Krise die Bundesliga treffen kann.