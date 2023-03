Beim Hinspiel in Sinsheim war es noch das Duell Vierter gegen Zweiter. Lang ist’s her für die TSG Hoffenheim, die vor dem Sonntagsspiel beim damaligen Zweiten SC Freiburg vom vierten auf den achtzehnten Rang abgestürzt war. Die Südbadener dagegen, konstant punktend, haben sich unter den ersten Sechs der Bundesligatabelle behauptet. Die sportliche Zeitenwende hat die Nordbadener unter Handlungszwang gesetzt. Natürlich auch im Duell mit den konstant punktenden Südbadenern, die am Sonntagnachmittag schon früh jubeln konnten, als Maximilian Eggestein nach Vincenzo Grifos Flanke und Torhüter Oliver Baumanns Patzer kurz entschlossen das 1:0 erzielte (5. Minute).

Ein 0:0 wie im Hinspiel war also schon mal nicht mehr möglich. Wohl aber ein später 2:1-Sieg für den Sport-Club durch den Treffer von Ritsu Doan (89.). Er wurde begünstigt durch die Gelb-Rote Karte für den Hoffenheimer Ozan Kabak (84.). Damit blieb die TSG auch im 14. Ligaspiel nacheinander sieglos und damit von besseren Zeiten weit entfernt. Freiburgs Torschütze Eggestein sagte nach der Partie: „Wir haben eine intensive Woche hinter uns. Mehr war nicht drin.“

Dem Spiel tat das frühe Ausrufezeichen von Eggestein gut, weil der Außenseiter, der unter seinem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo die ersten vier Spiele verloren hat, früh aktiv werden musste, um seine Chancen zu wahren. So entwickelte sich ein zumindest kämpferisches Derby drei Tage nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinales bei Juventus Turin. Danach hatte Trainer Christian Streich umgehend auf das „wahnsinnig wichtige“ Duell am Sonntag gewiesen, um die Sinne seiner Profis wach zu halten.

Die hatten den Gegner auch nicht unterschätzt, der von vornherein körperlich mithielt und um jeden kleinen Vorteil in dieser verbissenen Auseinandersetzung kämpfte. Für den Ligafünften galt es am Sonntag, seine europäische Perspektive beim Blick auf die kommende Saison zu festigen, für die seit dreizehn Ligaspielen sieglosen Hoffenheimer ging es darum, endlich mal wieder zu punkten und damit ein wenig Zuversicht für die kommenden Wochen mitzunehmen.

Man hat in den letzten Spielen eine Stabilisation gesehen, besonders defensiv“, lautete die Mutmacheransage des Hoffenheimer Trainers Matarazzo, der als Nachfolger des entlassenen André Breitenreiter bei vier Anläufen vier Niederlagen, zuletzt dreimal nacheinander ein 0:1, verarbeiten musste. Dabei wollte oder musste er seine Mannschaft im Vergleich zum 0:1 in Mainz vor einer Woche auf sechs Positionen ändern. Stars wie Angelino, Kramaric und Delaney saßen auf der Bank; Baumgartner war nach fünf Gelben Karten für ein Spiel gesperrt, Dolberg litt an einer Gehirnerschütterung und Vogt an Adduktorenproblemen. Dagegen tauschte Streich sein Personal nach dem internationalen Auftritt nur in Maßen aus. Doan und Gregoritsch kehrten in die Startelf zurück, Gulde ersetzte den verletzten Lienhart in der Innenverteidigung.

Der Sport-Club wirkte am Sonntag, vier Tage vor dem Rückspiel gegen den italienischen Rekordmeister, zwar nicht besonders inspiriert, aber zunächst konzentriert genug, um mit einem knappen Erfolg über die Runden kommen zu können. Kurz nach der Pause glich Hoffenheim durch Stillers Distanzschuss aus. Der gerechte Lohn für eine zumindest aufopferungsvolle Leistung gegen eine zunehmend geschwächt anmutende Freiburger Mannschaft, die aber stark genug blieb, um noch das späte Siegtor zu erzielen.