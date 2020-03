Coronavirus und die Bundesliga : „Fußballer sind wie Affen im Zirkus“

Am Freitagnachmittag zog die Deutsche Fußball Liga (DFL) eine Konsequenz, die auch für sie nicht mehr zu vermeiden war. Der 26. Spieltag der Bundesliga wurde komplett abgesagt. Noch am Vormittag hatte der deutsche Profifußball geglaubt, noch eine Runde Geisterspiele durchsetzen zu können. Doch nachdem in dieser Woche erst die italienische Serie A und die spanische La Liga den Spielbetrieb ausgesetzt hatten, und sich am Freitag dann erst die französische Ligue 1 und später auch die englische Premier League ab sofort dieser Haltung angeschlossen haben, wird nun auch der deutsche Profifußball eine Pause einlegen – voraussichtlich bis zum 2. April. „Angesichts der Dynamik des heutigen Tages mit neuen Corona-Infektionen und entsprechenden Verdachtsfällen in direktem Zusammenhang mit der Bundesliga und 2. Bundesliga hat das Präsidium der DFL Deutsche Fußball Liga kurzfristig beschlossen, den ursprünglich heute beginnenden 26. Spieltag in beiden Ligen zu verlegen“, teilte die DFL mit.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

„Das ist im Sinne der Gesundheit aller Beteiligten“, sagte Uwe Rösler, Trainer bei Fortuna Düsseldorf, der mit seiner Mannschaft eigentlich am Freitagabend gegen Paderborn den Spieltag hätte eröffnen sollen. „Die Spieler und Zuschauer sind die wichtigsten Protagonisten eines Fußballspiels – sie und ihr Umfeld gehören in einer solchen Ausnahmesituation geschützt.“ Ähnlich äußerten sich viele Verantwortliche der Bundesligavereine. „Wir tragen die Entscheidung der DFL vollständig mit“, sagte Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke. „Es ist die vernünftigste Lösung, in Anbetracht der rasanten und unübersichtlichen Entwicklung“, sagte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic.

Einzig Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer bei Borussia Dortmund, stimmte auch kritischere Töne an: „Das Präsidium der DFL hat eine Entscheidung getroffen, die es zu respektieren gilt – unabhängig davon, dass es sicher auch andere Ansätze gegeben hätte“, sagte er. Der Profi-Fußball befinde sich „in der größten Krise seiner Geschichte“ und man müsse jetzt die entsprechenden Ableitungen diskutieren.

Der ursprünglich geplante deutsche Fußball-Sonderweg mit „Geisterspielen“ am Wochenende hatte unmittelbar nach seiner Bekanntgabe noch für viel Unverständnis und Proteste auch innerhalb des Profibetriebs geführt. Am Freitagvormittag hatte die DFL noch weiterspielen wollte, obwohl auch die Europäische Fußball-Union (Uefa) ihre Wettbewerbe der Champions League und Europa League schon bis auf weiteres gestoppt. Doch der von der DFL eingeschlagene Weg, das wurde schnell klar, war an die Grenzen der Wirklichkeit gestoßen. Nur wenige Stunden nach der ersten Verbandsentscheidung war die einheitliche Austragung des 26. Spieltags schon Makulatur – das Coronavirus und andere Institutionen hatten wieder das Kommando übernommen.

Der Bremer Innensenator hatte das für Montag geplante Bundesligaspiel zwischen Werder und Leverkusen am Freitag kurzerhand abgesagt. Die Verantwortlichen der Hansestadt erwarteten trotz des vorgesehenen Geisterspiels mindestens 2000 bis 3000 Menschen rund ums Weserstadion. Unbegründet war die Sorge der Stadt Bremen keineswegs: Nach dem „Geisterspiel“ zwischen Mönchengladbach und Köln hatte das Team der Borussia mit Hunderten von Fans, die das Spiel vor dem Stadion verfolgt hatten, den 2:1-Sieg von der Tribüne aus gefeiert. Der frühere Nationalspieler Kramer sprach danach von einem „Gänsehautmoment“. Das war positiv gemeint.

Das Zweitligaspiel zwischen Hannover und Dresden hatte die DFL zuvor ohnehin schon absetzen müssen, nachdem zwei Spieler von Hannover 96 positiv auf das Coronavirus getestet worden waren – und allen Hannoveraner Profis vom örtlichen Gesundheitsamt häusliche Quarantäne verordnet wurde. Zudem wurde Fabian Nürnberger vom 1. FC Nürnberg positiv auf Corona getestet. Auch hier musste das gesamte Team in Quarantäne. Nürnberg stellte einen Antrag auf Absetzung der Partie beim FC St. Pauli. Mit diesen Fällen begründete die DFL schließlich die Absage des Spieltags.