Vollgasfußball zum Verlieben : Die Bundesliga macht so viel Spaß wie lange nicht

Vermutlich war Christian Streich die Tragweite seiner Worte gar nicht bewusst, als er sich am Samstag zu einer vorweihnachtlichen Schwärmerei hinreißen ließ. Er habe ein ganz tolles, begeisterndes Fußballspiel erlebt, sagte der Freiburger Trainer nach dem wunderbar anzusehenden 2:2 auf Schalke. Zwar wolle er keinesfalls behaupten, „dass technisch alles auf allerhöchstem Niveau“ funktioniert habe, aber „alle haben alles getan“, verkündete der Trainer. Das Publikum wurde bestens unterhalten, ließ sich hineinziehen in ein intensives Geschehen. Die Freiburger und die Schalker erlebten ein würdiges Ende ihrer großartigen Hinserien. Und sie lieferten zum Jahresabschluss ein schönes Beispiel für die neue Attraktivität der Liga.

Immer wieder wurde in den vergangenen Wochen hervorgehoben, wie unterhaltsam der Wettbewerb aufgrund der erstaunlichen Konstellation an der Tabellenspitze ist. Aber für die Millionen Menschen, die nicht nur Tabellen lesen und Zusammenfassungen ansehen, war die bisherige Bundesligasaison aus einem anderen Grund ein Geschenk. Der Unterhaltungswert ist so hoch wie seit Jahren nicht, und ein wichtiger Grund dafür steckt in Streichs Worten.

Intensität, Leidenschaft, Tempo

Die Spielweise vieler Klubs ist britischer geworden oder, wie der Freiburger Trainer sagte: hart umkämpft, aber trotzdem fair, technisch nicht immer auf allerhöchstem Niveau, aber geprägt von viel Hingabe und Tempo. Bei Borussia Mönchengladbach wurden diese Elemente ganz bewusst importiert, als der neue Trainer Marco Rose unter Vertrag genommen wurde. Die Freiburger spielen diesen Fußball, in dessen Konzept Dynamik und Physis mindestens so wichtig sind wie technische Perfektion, schon länger, haben ihren Stil in diesem Jahr aber mit mannschaftlicher Harmonie und Reife veredelt.

Union Berlin überraschte die ganze Liga mit einem imposanten Hochintensitätsfußball, der 1.FC Köln gewinnt mit diesem Ansatz nicht nur Spiele, der Klub hat mit drei leidenschaftlichen Tempospielen innerhalb einer Woche die erkalteten Herzen seiner Fans zum Glühen gebracht – während Teams wie Bayer Leverkusen, Werder Bremen, Borussia Dortmund oder der FC Bayern, die am liebsten ihre fußballerische Überlegenheit zur Geltung bringen wollen, ihrem Anhang regelmäßig auf die Nerven gingen.

Wagner trifft den Zeitgeist

Dass Streich seine Worte gerade „auf“ Schalke in den Sinn kamen, kann kaum Zufall sein. Denn das beeindruckendste Anglisierungsprojekt hat ohne Zweifel David Wagner vollbracht. „Wir sind hier angetreten und haben gesagt: Wir möchten einen Fußball spielen, der von Intensität, von Emotionen, von Zusammenhalt, von positiver Aggressivität geprägt ist“, erklärte der ehemalige Trainer des FC Huddersfield auf die Frage nach seiner Halbjahresbilanz. „Wie die Jungs das gemacht haben, relativ konstant, relativ gut, das ist besonders.“ Wagner hat einen grauen und schrecklich langweiligen Abstiegskandidaten ohne das Geld für einen Kaderumbau in eine begeisternd spielende Gewinnermannschaft verwandelt. Und damit den Zeitgeist getroffen.

Fast zwei Jahrzehnte lang waren Wille, Kraft und Dynamik – die klassischen deutschen Tugenden – als zentrales Erfolgselement zwar einerseits erwünscht, zugleich aber auch verpönt. Nicht nur Bundestrainer Joachim Löw bewunderte die Spanier. Nun liegen zwei Jahrzehnte des technisch-taktischen Fortschritts hinter der Fußballnation, seit einiger Zeit liegen die größten Steigerungspotentiale wieder anderswo. Und auf einmal merken immer mehr Fußballfreunde, dass der Zauber des Stadionfußballs vor allem dann entsteht, wenn große Schlachten an den Grenzen des körperlich Machbaren geschlagen werden. Die Spiele in der Liga machen derzeit so viel Spaß wie lange nicht.