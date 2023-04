Aktualisiert am

Mit einer ebenso schlauen wie pragmatischen Spielweise rückt Leverkusen in der Tabelle an Leipzig heran. Die Sachsen müssen nun um die Champions-League-Teilnahme bangen.

Ob Marco Rose im Verlauf des zurückliegenden Bundesligawochenendes irgendwann den Gedanken hatte, dass sein hochklassig besetztes Team in dieser Saison angesichts der schwächelnden Bayern eine seltene Chance auf die Meisterschaft verpasst hat, ist unbekannt. Gute Gründe für ein paar Überlegungen in diese Richtung hat er angesichts der Entwicklungen im Meisterkampf aber zweifellos gehabt, und dass der Trainer von RB Leipzig am Sonntag ziemlich viel über Fußball nachdachte, war nicht zu übersehen, während der 0:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen.

Immer wieder stand Rose in Denkerpose in seiner Coachingzone, kraulte seinen Bart und fand doch keine Lösung gegen das Team seines derzeit erfolgreichen Kollegen Xabi Alonso, der noch auf den Gewinn der Europa League hoffen kann. Mit einer ebenso schlauen wie pragmatischen Spielweise haben die Leverkusener durch Tore von Adam Hlozek und Nadiem Amiri Leipzig besiegt.

Gut 25 Minuten war praktisch nichts passiert in dieser Partie, die als eine Art Spitzenspiel um die Teilnahme an der kommenden Champions-League-Saison betrachtet werden konnte. Leverkusen wirkte matt. Und Leipzig ist in diesem Frühjahr einfach unzuverlässig, schwer berechenbar und ineffizient.

Das Spiel floss in etlichen Phasen ruhig vor sich hin. Bis die etwas intensivere Schlussphase begann, passierte abgesehen von einzelnen Momenten nicht sehr viel. Früh im Spiel vergeudete die Werkself eine tolle Vier-gegen-Einen-Konterchance, weil Mitchell Bakker ins Abseits gelaufen war, und vor dem Leverkusener Tor kam Dominik Szoboszlai zu einem Torabschluss aus guter Position, schoss jedoch nicht platziert genug (30.). Unter der Abwesenheit von Florian Wirtz litt scheinbar nicht nur die Werkself, sondern das gesamte Spielniveau.

Der Nationalspieler saß aufgrund eines Magen-Darm-Infektes auf der Tribüne, von wo er dann nach 40 Minuten die Führung für sein Team bejubeln konnte. Robert Andrich hatte einen exzellenten Pass in die Tiefe auf Moussa Diaby gespielt, der den Ball in den Rücken der Abwehr weiterleitete, von wo Hlozek aus elf Metern zum 1:0 traf. Das war eine verdiente Führung in einer Partie, in die Leipzig eine Stunde lang viel zu wenig investierte, angesichts der Ausgangslage.

Am Nachmittag hatte Freiburg die Sachsen in der Tabelle überholt, womit RB aus den Champions-League-Plätzen herausgerutscht war. Aber die Mannschaft fand auch nach der Pause lange keine guten Lösungen gegen diese von Alonso stabilisierte Leverkusener Mannschaft, die in der zweiten Hälfte einfach auf Konter lauerte.

Wieder passierte lange nichts, bis in der 66. Minute Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky zunächst gegen Timo Werner rettete und anschließend einen gefährlichen Kopfball von Willi Orban hielt. Das war nicht gefährlich genug, und die Leverkusener Gegenangriffe stoppten die Leipziger immer wieder mit Fouls. Allerdings war Szobozslai so ungeschickt, dieses Mittel im eigenen Strafraum gegen Jeremie Frimpong einzusetzen. Der Ungar sah die gelb-rote Karte und Nadiem Amiri entschied die Partie per Elfmeter mit dem zweiten Treffer der Begegnung (86.).