Leverkusener Sieg ohne Wert : Das Fernduell verloren

„Wir haben keine Wahl“, hatte Peter Bosz, der Trainer von Bayer 04 Leverkusen, vor dem finalen Countdown der außergewöhnlichen Saison 2019/20 gesagt, „wir müssen das Spiel gegen Mainz gewinnen.“

Was bei den hochbegabten Künstlernaturen von Bayer 04 Leverkusen sonst oft genug als Aufforderung zu einer ansehnlichen Kür begriffen wird, war diesmal der schiere Pflichtauftrag, wollte die Werkself die letzte Chance nutzen, Platz vier und damit den letztmöglichen Champions-League-Rang für die neue Spielzeit zurückzuerobern.

Das aber gelang nicht, da Borussia Mönchengladbach die begehrte Position durch ein 2:1 über Hertha BSC verteidigte und damit am Klassenziel war. Bayer 04 dagegen erfüllte zwar seine Tagespflicht durch ein 1:0 gegen Mainz 05 durch Vollands frühen Treffer (2. Minute), kam in der Tabelle aber nicht voran.

Die Mannschaft besitzt noch eine weitere Gelegenheit, sich in die „Königsklasse“ einzureihen: durch den möglichen Triumph in der Europa League im August. Fürs Erste aber fassen die vielbeschäftigten Leverkusener nach der leisen Enttäuschung zum Bundesliga-Finale das Berliner Pokalfinale am kommenden Samstag ins Auge, wenn Bayer Dauermeister Bayern München herausfordert.

Beim Blick auf das weiterhin fordernde Programm veränderte Bosz das Leverkusener Team im Vergleich zur jüngsten 0:2-Niederlage bei Hertha BSC auf sechs Positionen. Auf der Bank saßen zunächst Stars wie Havertz, Diaby, Tapsoba und Aranguiz; dafür kehrte Kapitän Lars Bender nach langer Verletzungspause wieder zurück, und auch Fußball-Feinmechaniker wie die früheren Hoffenheimer Demirbay und Amiri bekamen ihre Startelfchance.

Apropos Start: Bayer legte einen Blitzstart hin, weil die Rheinhessen noch im Schlummermodus waren und Volland kurzentschlossen die Vorarbeit von Wirtz und Amiri mit einem wuchtigen Linksschuss veredelte. Da aber wenig später auch die Gladbacher in Führung gingen, fehlte den Attacken der Leverkusener bis zur Pause die Extraprise Pfeffer und Überzeugung. Daran änderte sich auch nach dem Wechsel nichts, als der Tabellendreizehnte Mainz gut dagegenhielt und durch den an die Latte abgefälschten Schuss des eben eingewechselten Edimilson (85.) die beste Ausgleichschance besaß. So war der knappe Erfolg des fürs Erste nur für die Europa League qualifizierten Favoriten am Ende sogar noch etwas glücklich.

