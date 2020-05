Mainz 0:5 : Leipzig hat leichtes Spiel

Aktualisiert am

Die Atmosphäre in Bundesligastadien erinnert ohne Zuschauer derzeit zwangsläufig an Trainingsspiele. Für RB Leipzig haben sich die 90 Minuten beim 5:0-Sieg in Mainz aber auch auf dem Spielfeld nicht viel anders angefühlt, außer dass es eben nicht der eigene Trainingsrasen war, auf dem die Sachsen leicht und locker ihr Kombinationsspiel aufziehen durften.

Dank Toren von Timo Werner (11./47./75. Minute), Yussuf Poulsen (23.) und Marcel Sabitzer (36.) eroberten sie im Schongang wieder Rang drei in der Tabelle zurück. Die Mainzer mussten nach einem trostlosen Auftritt froh sein, dass sie nicht genauso so schlimm unter die Räder kamen wie im Hinspiel in Leipzig. Damals endete die Partie gar mit 0:8, nur eine Woche später trennten sich die Rheinhessen von ihrem damaligen Trainer Sandro Schwarz.

Dessen Nachfolger Achim Beierlorzer schickte sein weiter auf Tabellenplatz 15 liegendes Team tief stehend mit einer Fünfer-Abwehrkette ins Spiel, um den flinken Leipzigern wie dem im Hinspiel dreimal erfolgreichen Mittelstürmer Werner keinen Raum hinter der Abwehr zu lassen. In der elften Minute genügten Laimer aber auf der rechten Seite auch die wenigen Meter, um den antrittsschwachen Aaron zu überlaufen und Werner mustergültig zu bedienen.

Nach demselben Muster fiel auch das zweite Tor. Wiederum suchten die Leipziger die Schwachstelle auf der linken Abwehrseite. Dieses Mal wurde Aaron alleingelassen gegen Laimer und Sabitzer, der Poulsen als Abnehmer für seine Flanke fand. Der RB-Rekordspieler köpfte den Ball in seinem 250. Pflichtspiel für seinen Klub ein. Sabitzer nutzte kurz darauf die nun umso größere Verunsicherung, indem er nach einer Balleroberung nur 25 Meter vor dem Mainzer Tor eine Ballstaffette einleitete, an deren Ende er das 3:0 erzielte.

Die Leipziger setzten ihre Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen nach der Pause fort: Kevin Kampl narrte mit einem Alleingang und Doppelpass mit Werner die Mainzer Defensive, um dann Werner den Ball für das 4:0 aufzulegen. Zum Abschluss lupfte Werner den Ball nach einem langen Ball von Poulsen über Schlussmann Müller hinweg ins Netz. Werner hat nun bereits 24 Treffer erzielt, so viele wie in keiner seiner vorherigen Bundesligaspielzeiten.

