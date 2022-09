Lars Stindl zum Fall Eberl : „Das ist unterste Schublade“

Aktualisiert am

Max Eberl wird mit RB Leipzig in Verbindung gebracht. Bild: dpa

Borussia Mönchengladbachs Kapitän Lars Stindl ist froh, dass eine Rückkehr von Manager Max Eberl in die Bundesliga im Raum steht. „Ich freue mich in erster Linie unfassbar, dass Max Eberl wieder ein Thema ist für den Fußball. Das bedeutet, dass es ihm gut geht, dass er eine nicht ganz einfache Phase seines Lebens ganz gut überbrückt hat“, sagte Stindl im Podcast „Kicker meets DAZN“. RB Leipzig möchte Eberl gerne als Geschäftsführer für den sportlichen Bereich verpflichten.

Bundesliga Liveticker

Der 48-Jährige war Ende Januar als Sportdirektor in Mönchengladbach zurückgetreten und hatte dafür gesundheitliche Gründe angegeben. Sein noch bis 2026 laufender Vertrag wurde allerdings nicht aufgelöst, sondern ruht nur. Entsprechend stünde der Borussia eine Ablösesumme zu, sollte Leipzig Eberl holen.

Verhandlungen mit Gladbach

Im Rahmen des Pokalspiels vor einer Woche von Leipzig gegen Ottensen kam die Thematik wieder auf. Timo Werner bezeichnete Eberl nach dem Spiel als Bereicherung für jeden Verein in der Bundesliga und meinte: „Wenn er bei uns wäre, umso besser.“ Stunden zuvor hatte Klubboss Oliver Mintzlaff zum ersten Mal offiziell bestätigt, dass Eberl der gesuchte Mister X ist. Der einstige Gladbach-Manager will nach Leipzig, offen seien laut Mintzlaff noch Details.

Die sind teilweise nicht gar so klein, sowohl die Verhandlungen mit Gladbach, als auch das Antrittsdatum sind offen. Mintzlaff will den 48-Jährigen bestenfalls sofort, der Umworbene sich Berichten zufolge noch ein wenig Zeit lassen. Borussia Mönchengladbach teilte mit, dass bisherige Gespräche „nicht zielführend“ gewesen seien.

Die Lage von RB Leipzig ist nach der 0:4-Niederlage in Frankfurt auch für Trainer Domenico Tedesco derzeit nicht gut. Etwas mehr als 100 Tage nach dem Pokalsieg in Berlin durchlebt der Trainer die schwierigste Phase seiner Leipziger Amtszeit. Ob er sie übersteht? Es scheint fraglich. In Leipzig ist die Trainerdebatte längst ausgebrochen. Eine Niederlage gegen Donezk (21 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN), wird im Umfeld spekuliert, darf er sich nicht erlauben.

„Es ist sehr schnelllebig“

Mit dem früheren Gladbacher und Dortmunder Trainer Marco Rose, der einst den ebenfalls von Red Bull alimentierten Klub RB Salzburg trainierte und in Leipzig lebt, wird sogar schon ein möglicher Nachfolger ins Spiel gebracht. Dessen Verbundenheit zum designierten neuen Sportchef Max Eberl befeuert die Debatte also nun zusätzlich.

Tedesco selbst versucht sie zu ignorieren. „Ich lese das nicht. Ich kriege es dann in Briefings mit. Das gehört dazu. Es ist sehr schnelllebig", sagte er.

Stindls Kritik an Reaktionen

Max Eberl hatte Anfang des Jahres im Rahmen einer emotionalen Pressekonferenz erklärt, seinen Job als Sportchef der Borussia nicht weiter ausüben zu können. „Die Person Max Eberl ist erschöpft und müde. Ich habe keine Kraft mehr, diesen Job so auszuüben, wie es der Verein benötigt“, hatte Eberl am 28. Januar erklärt und gesagt, „mit diesem Fußball gerade nichts mehr“ zu tun haben zu wollen.

Dass in sozialen Netzwerken jetzt bereits geäußert wurde, Eberl könne es ja nicht so schlecht gegangen sein, wenn er nun schon wieder zurückkehren wolle, kann Stindl nicht nachvollziehen. „Das ist völliger Quatsch. Das sind einfach Leute, die keine Ahnung von dem Menschen haben“, sagte er. „Das ist ja gerade heutzutage die Problematik, was die sozialen Netzwerke betrifft: dass jeder Mensch seine Meinung kundtun darf ohne persönlichen Kontakt, ohne Know-How, ohne Wissen.“

Mehr zum Thema 1/

Einige Anhänger stören sich auch daran, dass Eberl ausgerechnet mit dem bei vielen Anhängern unbeliebten Red-Bull-Klub in Verbindung gebracht wird. Das müsse man akzeptieren und er könnte es auch „ein Stück weit nachvollziehen“, sagte Stindl. „Aber grundsätzlich das andere zu kritisieren und da mit einfließen zu lassen, ist unterste Schublade. Das geht einfach nicht.“