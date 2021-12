Fußball-Bundesliga : Die rätselhafte Krise des VfL Wolfsburg

Was ist nur so schiefgelaufen? Über die Vergangenheit mit Mark van Bommel will der VfL nicht sprechen. Für die aktuelle Lage findet ein Spieler klare Worte. Und auch die Fans zeigen ihren Unmut.

Der Misserfolg des VfL Wolfsburg wird von erstaunlich hoffnungsfrohen Signalen begleitet. Cheftrainer Florian Kohfeldt muss nach Angaben der Geschäftsführung vorerst nicht um seine Weiterbeschäftigung bangen. Geschäftsführer Jörg Schmadtke ist gewillt, auch über 2022 hinaus seine Führungsrolle wahrzunehmen. Und die Spieler freuen sich auf einen ausgedehnten Weihnachtsurlaub bis zum 29. Dezember. Der Versuch, die aktuelle Mischung aus Verunsicherung und Ratlosigkeit mithilfe von Ruhe und Harmonie zu übertünchen, wirkt ein wenig kurios. „Wir dürfen uns nicht verkriechen“, findet Kohfeldt. Was er vor dem nächsten Heimspiel an diesem Dienstag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) gegen den 1. FC Köln vorzutragen hat, klingt wie das berühmte Pfeifen im immer dunkler werdenden Wald.

Unter all den Kapriolen, die die Fußball-Bundesliga auf dem Weg in die nahende Winterpause zu bieten hat, ruft die Krise des VfL Wolfsburg ein besonders ungläubiges Staunen hervor. Vor ein paar Wochen noch war Mark van Bommel Trainer der Niedersachsen, die in der Champions League mitspielen durften. Seinem furiosen Start in die Spielzeit 2021/22 mit vier Bundesligasiegen in Serie ist eine Hinterlassenschaft gefolgt, die niemand so recht kommentieren will.

„Man tut gut, über sich selbst zu reden“, sagt Kohfeldt. Er deutet wie Schmadtke in der Vergangenheit entstandene Probleme an, über die sich sportliche Leitung und Mannschaft während der Winterpause grundlegend unterhalten wollen. Was genau gemeint ist, darüber wird geschwiegen. Immerhin benennt Sportdirektor Marcel Schäfer etwas, was dem entlassenen van Bommel und Kohfeldt als Nachfolger gleichermaßen zuzuschreiben ist. „Konstanz ist etwas“, sagt der frühere Profi, „das wir in dieser Saison nicht hinbekommen haben.“

In der Männerrunde, die im neuen Jahr das Wolfsburger Knäuel an Problemen wieder entwirren möchte, sollte eine Personalie zum Tabuthema erklärt werden. Auf die Arbeit von van Bommel zurückzublicken hilft bei der Gestaltung einer besseren Zukunft nicht weiter. Kohfeldt möchte versuchen, seine Idee von modernem, attraktivem Fußball den Möglichkeiten der Wolfsburger Spieler anzugleichen. Nach Zugängen will er mit Blick auf die Transferperiode im Winter nicht rufen. Über psychologische Hilfestellungen für seine verunsicherte Mannschaft mag er im Moment nicht zu laut reden. Der Trainer selbst stellt sich mitten in den Gegenwind und dabei vor sein Team. „Es ist wichtig, dass wir eine klare Führung haben und die auch vorgelebt werden muss. Da sehe ich mich an allererster Stelle“, sagt Kohfeldt.

„Eine Phase, in der nichts gelingt“

Der VfL Wolfsburg wäre nicht der erste Verein der Bundesliga, der sich an seiner Doppelbelastung zwischen Bundesliga und Champions League verhoben hat. Warum aber jegliche Kreativität und Spielfreude verloren gegangen sind, das bleibt rätselhaft. Die Vorfreude auf das Heimspiel gegen die einsatzfreudigen Kölner hält sich in Grenzen. Der Begegnung folgt am Freitag das Gastspiel bei Tabellenführer Bayern München. „Wir sind in einer Phase, in der nichts gelingt“, erklärt Mittelfeldspieler Maximilian Arnold.

Wenn er in diesen Tagen Interviews gibt, bedient er sich zunehmend eines Vokabulars, das lediglich zu später Stunde gesendet oder zitiert werden sollte. Es transportiert Wut und Frust, woraus meistens Doppelpässe mit weiteren Missgeschicken folgen. Während die Mannschaft ihre Fehler bald selbstkritisch aufarbeiten will, hat die sportliche Leitung damit bereits begonnen. An der Spitze eines Vereins, der sich selbst und leistungswillige Spieler so gerne weiterentwickeln möchte, räumt Schmadtke Versäumnisse ein.

Der Geschäftsführer der VfL Wolfsburg Fußball GmbH stellt fest, dass es nach dem Erreichen der Champions League nicht gelungen sei, den nächsten Entwicklungsschritt zu vollziehen. „Der ist missraten.“ Das jüngste Heimspiel des VfL gegen den VfB Stuttgart wollten gerade einmal noch rund 5000 Zuschauer sehen. Einige davon forderten verbal eine Trennung von Schmadtke. Solche Zwischentöne und Zahlen lassen auf eine Entfremdung zwischen Verein und Publikum schließen. Sie lässt sich nicht nur mit den Unwägbarkeiten einer Pandemie erklären.