Das war harte Arbeit. 1:0 gegen einen Aufsteiger gewonnen. 1:0 gegen den hessischen Erstligarivalen Darmstadt 98. Die Frankfurter Eintracht ist zum Ausklang des ersten Bundesliga-Spieltags mit einem blauen Auge davongekommen. Randal Kolo Muani, wer sonst, hatte in der 40. Minute den entscheidenden Treffer erzielt.

Als Markus Krösche später gefragt wurde, ob dies Kolo Muanis Abschiedsspiel im Dress der Frankfurter gewesen sei, antwortete der Sportvorstand der Eintracht: „Nein.“ Richtig ist in jedem Fall, dass knapp zwei Wochen vor dem Ende der sommerlichen Transferperiode Bewegung in die Personalie Kolo Muani gekommen ist.

Der französische Meister Paris Saint-Germain, der sich gern die stürmischen Dienste des Frankfurter Fußballprofis sichern möchte, unterbreitete am Wochenende das erste offizielle Angebot. Krösche bestätigte das Ansinnen von PSG. „Es gibt ein Angebot, ja“, sagte der Sportvorstand der Eintracht. „Es entspricht aber nicht den Erwartungen. Wir wollen ihn nicht verkaufen.“

Dem Vernehmen nach haben die Pariser eine Offerte von rund 65 Millionen Euro unterbreitet. Zu wenig nach den Vorstellungen der Frankfurter Funktionäre, die dem Werben gelassen beiwohnen können. Krösche und die Eintracht haben alle Trümpfe in der Hand. Kolo Muani ist vertraglich noch bis Mitte 2027 an die Eintracht gebunden, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.

Erste Vergehen vor Anpfiff

Dass die Eintracht also seit nun elf Spielen in Folge zu Hause ungeschlagen ist, ist auch das Verdienst des Franzosen. Dabei hatten die „Lilien“ durchaus eine gute Visitenkarte in der mit 54.000 Besuchern ausverkauften Frankfurter Arena abgegeben. „Ich bin megaenttäuscht, dass wir nichts mitgenommen haben“, sagte Aufstiegstrainer Torsten Lieberknecht.

„Bei uns ist heute extrem viel aufgegangen.“ Sein Frankfurter Kollege Dino Toppmöller zeigte sich nach seiner gelungenen Bundesligapremiere zufrieden. „Das war insgesamt ein ordentlicher Auftritt“, sagte der 42 Jahre alte Eintracht-Trainer. Über den Siegtorschützen Kolo Muani sagte er: „Es ist extrem wichtig für uns, dass er da ist.“

Bevor es richtig losging, waren die ersten Vergehen aktenkundig. Dass im Darmstädter Fanblock vor dem Anpfiff rund 30 Bengalos entzündet wurden, wird ein eindeutiges Strafmaß nach sich ziehen. 30 derartige Pyrokörper kosten 30.000 Euro. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wird ein entsprechendes Urteil fällen. Um ein Urteil über den Fußball der Marke Eintracht zu fällen, ist es dagegen noch zu früh.

Im Hessenderby taten sich die Eintracht-Profis von Beginn an ungemein schwer. Dass unter dem neuen Trainer Toppmöller auf Knopfdruck alles besser und anders werden würde – bislang ein Trugschluss. Besser wurde es auch nicht mit der schier unendlichen Leidensgeschichte von Sebastian Rode. Anders als noch in der Vorwoche beim Pokal in Leipzig, wo der Frankfurter Kapitän verletzungsbedingt nicht zur Verfügung gestanden hatte, versuchte sich der Eintracht-Anführer im Duell mit Darmstadt in der Startelf.

Es wurde ein Minieinsatz. Schon in der ersten Minute erhielt Rode einen Schlag gegen die Wade. Fünf Minuten lang quälte er sich mehr schlecht als recht. Dann nahm ihn Toppmöller aus dem Spiel und brachte Kristijan Jakic (6.).

Tor nach maßgenauer Hereingabe

Es dauerte lange, sehr lange sogar, bis die favorisierte Eintracht erstmals ansehnlich im Darmstädter Strafraum eindrang. Auf halbrechts war es Kolo Muani, der sich aber (noch) nicht durchsetzen konnte. Die beste Szene des bisherigen Spiels gebührte den „Lilien“. In der 28. Minute prüfte Mathias Honsak Eintracht-Torhüter Kevin Trapp aus 20 Metern mit links – Trapp ließ sich nicht überlisten.

Wer außer Kolo Muani sollte in diesem Derby als Erster für die Eintracht treffen? Tatsächlich war es wie schon im DFB-Pokal bei Lok Leipzig der Franzose, der den Bann brach. Der umworbene Angreifer brauchte sich dafür noch nicht einmal über Gebühr zu strecken. Er musste einfach nur dort stehen, wo erfolgreiche Torjäger gemeinhin stehen. Bei seinem Führungstreffer aus wenigen Metern profitierte Kolo Muani von der maßgenauen Hereingabe von Philipp Max (40.).

Ebenso wie der früh ausgeschiedene Rode war auch Tuta neuer Bestandteil der Frankfurter Startelf. Der Brasilianer hatte leichtes Spiel, denn ebenso wie seine Mitspieler Robin Koch und Willian Pacho wurde er in der Dreierabwehrkette von den „Lilien“ im ersten Spielabschnitt nicht über Gebühr gefordert. Auch nach dem Seitenwechsel kam die Eintracht mit ihren Offensivbemühungen aber nicht wunschgemäß voran. Nach dem Blackout im Pokal in Homburg zeigten sich die Darmstädter in einer anderen Verfassung.

Sie konzentrierten sich ganz auf ihre Defensive und machte es der Eintracht schwer, das Bollwerk zu knacken. Im Gegenteil: Toppmöllers Elf musste aufpassen, denn die „Lilien“ versuchten es mehrmals über die linke Seite. Pech hatte der Aufsteiger in der 53. Minute, als Honsak ähnlich wie zuvor beim Frankfurter Führungstreffer Max den Ball in Richtung Fünfmeterraum spielte. Fraser Hornby war bereit, zu vollenden. Doch Trapp grätschte dazwischen und klärte.

Glück hatte die Eintracht, als „Lilien“-Rückkehrer Luca Pfeiffer danach nur den Pfosten traf (65.). Makoto Hasebe war zu diesem Zeitpunkt gleichfalls erst wenige Sekunden auf dem Platz. Seine Einwechslung für den verletzten Tuta ist für die Eintracht etwas ganz Besonderes. Mit 39 Jahren und 214 Tagen ist der Japaner nun der dienstälteste aller Frankfurter Fußballprofis. Bisheriger Rekordhalter war Torhüter Uli Stein, der die zuvor geltende Altersmarke 1994 aufgestellt hatte.