Fußball-Bundesliga : Klinsmann tritt als Hertha-Trainer zurück

Nach nur elf Wochen ist Jürgen Klinsmann völlig überraschend als Chefcoach des Fußball-Bundesligaklubs Hertha BSC zurückgetreten. Der ehemalige Bundestrainer erklärte seinen Entschluss mit fehlendem Vertrauen beim Berliner Verein – und teilte seine Entscheidung via Facebook mit. „Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente“, schrieb der 55-Jährige auf seiner Facebook-Seite. Seien diese nicht garantiert, könne er sein Potential als Trainer „nicht ausschöpfen“ und „seiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden.“ Nun wolle er sich auf seine Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückziehen. Bei Twitter verlinkte Klinsmann auf seinen Facebook-Post. Die Vereinsführung informierte er anschließend über seinen Schritt.

Der Berliner Klub war zunächst völlig überrascht. Die Medienabteilung hatte keine Kenntnis vom Entschluss des früheren Fußball-Bundestrainers und macht daraus auch keinen Hehl. „Wir sind von dieser Entwicklung überrascht worden“, teilen die Herthaner mit. Klinsmann-Berater Roland Eitel bestätigte dem Sport-Informations-Dienst (sid) auf Anfrage die Demission des ehemaligen Bundestrainers.

„Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen“, erklärte Herthas Sport-Geschäftsführer Michael Preetz. Zunächst werde nun Ko-Trainer Alexander Nouri die Mannschaft betreuen.

Erst am 27. November hatte Klinsmann das Traineramt von Ante Covic übernommen. In seiner Zeit zeigte das Team im Abstiegskampf defensiv orientierten Fußball und stabilisierte sich zumindest. Im DFB-Pokal-Achtelfinale scheiterten die Berliner vergangene Woche allerdings beim FC Schalke 04 und verloren auch in der Liga nach schwacher Leistung mit 1:3 gegen den FSV Mainz 05. „Wir waren in der relativ kurzen Zeit auf einem sehr guten Weg, haben auch dank der Unterstützung vieler Menschen trotz meist schwieriger Spiele inzwischen sechs Punkte Abstand zum Relegationsplatz“, schrieb Klinsmann.

In neun Bundesliga-Spielen unter dem früheren Welt- und Europameister holte das Team zwölf Zähler. Noch am Montagabend hatte Klinsmann für sein Projekt bei der Hertha geworben und im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mindestens Platz 15, also den sicheren Klassenverbleib, am Saisonende versprochen. Am Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) gastieren die Berliner bei Schlusslicht SC Paderborn in einem wegweisenden Spiel für den Abstiegskampf. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Hertha das Ziel - den Klassenverbleib - schaffen wird“, schrieb Klinsmann auf Facebook. Er werde weiter mitfiebern.

In der Winterpause hatte Hertha dank Geldgeber Lars Windhorst kräftig auf dem Transfermarkt investiert. Für die vier Profis Santiago Ascacibar, Krzysztof Piatek, Matheus Cunha und Lucas Tousart, der jedoch auf Leihbasis noch ein halbes Jahr bei Olympique Lyon bleibt, blätterte der Hauptstadt-Klub fast 80 Millionen Euro hin. Es sollte auch eine Investition in das Klinsmann-Projekt sein, das nun abrupt beendet ist.