Gladbachs Eberl teilt aus : „Nicht alle Fußballer Idioten“

Einen Spieltag vor Schluss auf Platz vier, die Königsklasse in eigener Hand, aber Bayer Leverkusen im Millionenrennen im Nacken: Die Situation kommt den Profis von Borussia Mönchengladbach bekannt vor. Anders als im Vorjahr soll die glänzende Ausgangslage allerdings nicht in einem abermaligen Schreckensszenario münden. Die negativen Erinnerungen vom letzten Spieltag der Vorsaison hat Trainer Marco Rose bei seinen Spielern beiseitegeschoben. „Der Optimismus ist groß. Ich traue meiner Mannschaft alles zu“, sagte der 43-Jährige vor der Partie gegen Hertha BSC an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky): „Wir wissen um die Chancen und Risiken. Wir können selbst bestimmen, in welche Richtung das gehen wird.“

Genau wie in der Vorsaison: Doch vor Jahresfrist wurden die Gladbacher nach einer Heimniederlage gegen Borussia Dortmund (0:2) am letzten Spieltag noch von Leverkusen abgefangen und mussten sich mit Platz fünf zufriedengeben. Etwas komfortabler scheint die Ausgangslage für den dritten Einzug in die Gruppenphase in dieser Spielzeit dann aber schon. Während der fünfmalige deutsche Meister im Vorjahr gegen Titelkandidat Dortmund unbedingt einen Sieg gebraucht hätte, reicht gegen das Mittelfeldteam aus der Hauptstadt angesichts von zwei Punkten und neun Toren Vorsprung vor Bayer höchstwahrscheinlich schon ein Remis.

Bosz will keine Blamage

Die Leverkusener wollen bei einem Ausrutscher der Mönchengladbacher unter allen Umständen zur Stelle sein. „Es darf auf keinen Fall passieren, dass Gladbach verliert und wir unser Spiel auch nicht gewinnen“, warnte Trainer Peter Bosz vor dem schlimmsten Szenario, das seine Elf, die Mainz 05 erwartet, am Ende noch der Lächerlichkeit preisgeben würde. Mit nur sieben Punkten aus den vergangenen sechs Spielen hat die Werkself seit dem Re-Start eine bessere Ausgangsposition leichtfertig verspielt.

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hat unterdessen den Umgang mit dem Fußball während der Coronakrise kritisiert. „Der Fußball hat bewiesen, dass nicht alle Fußballer Idioten und alle Funktionäre Geldmacher sind. Auch die Fußballfans waren - entgegen aller Unkenrufe von außen - vorsichtig und umsichtig und haben sich nicht etwa an Spieltagen in Massen vor den Stadien versammelt“, schreibt Eberl in einem Beitrag für das Nachrichtenmagazin Focus. Sicherlich müsse nicht jeder Mensch ein Freund des Fußballs sein. Aber jede Branche habe Respekt dafür verdient, wenn sie versuche, um ihr Überleben zu kämpfen. „Der Fußball wurde von vielen Kritikern auf das Motto reduziert: Die Fußballer brauchen nicht noch mehr Geld - weg mit dem Fußball! Es ging hier aber nie um ein paar Fußball-Millionäre“, so Eberl.

Ein Bundesligaverein sei letztlich ein mittelständisches Unternehmen und die Bundesliga biete 55.000 Menschen Arbeit und Lohn. Das seien eben nicht nur Fußballspieler, sondern auch Verkäufer, Buchhalter, Marketingleute und Greenkeeper. Eberl räumte ein, dass „es in der Bundesliga auch den einen oder anderen peinlichen Fehltritt bei den Hygiene-Maßnahmen gegeben“ habe: „Solche seltenen Dummheiten wurden dann aber populistisch von Leuten für deren eigene Interessen ausgenutzt. Das hatte mitunter nichts mehr mit einem seriösen Umgang mit Fakten zu tun.“

Der 46-Jährige sprach sich zudem für eine finanzielle Absicherung in Krisenzeiten aus. „Für die Zukunft brauchen wir Vereine vielleicht eine Art Cash Fonds, der im Lizenzierungsverfahren der Deutschen Fußball Liga von jedem Bundesligisten eingefordert werden könnte“, so Eberl: „Das so angesparte Geld würde im Krisenfall die Liquidität der Klubs zusätzlich absichern.“