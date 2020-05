3:1 in Frankfurt : Gladbach bringt sich in Erinnerung

Die Gladbacher Borussia hat die Gunst der Stunde geschickt genutzt. Weil Champions-League-Mitbewerber RB Leipzig am Nachmittag nur ein 1:1 gegen den Sportclub Freiburg erreichte, genügte der Mannschaft von Trainer Marco Rose ein gekonnt heraus gespielter Auswärtssieg in Frankfurt, um sich an den Sachsen vorbei von Tabellenplatz vier auf drei zu verbessern.

Möglich geworden durch das 3:1 bei der Eintracht, die am Samstagabend den Treffern von Alassane Pléa (1.), Marcus Thuram (7.) und Ramy Bensebaini (73., Foulelfmeter) bis auf das Tor von André Silva (81.) nicht viel entgegenzusetzen hatte.

Bundesliga Liveticker

Beim Wiederstart der Liga brauchte die Borussia also nicht lange, um mit der Eintracht kurzen Prozess zu machen. Schon nach 35 Sekunden hieß es in der leeren Betonschüssel 1:0 für den Favoriten. Pléa ließ Eintracht-Schlussmann Kevin Trapp mit einem Flachschuss in die linke Ecke keine Chance. Sechs Minuten später ließ die Borussia Tor Nummer zwei folgen. Eine Aktion, die wie im Training anschaute, denn die Eintracht leistete keine nennenswerte Gegenwehr. Diesmal war es Pléas Sturmkollege Thuram, der nur noch einzuschieben brauchte. Er profitierte dabei von der vorzüglichen Vorarbeit von Bensebaini, der sich gegen Almamy Touré durchgesetzt hatte.

Zwei Tore in sieben Minuten: Auf die stürmischen Franzosen in der Gladbacher Offensive war also auch in der Stunde null, in der ersten Partie nach der zweimonatigen Corona-Pause, Verlass. Die Eintracht fand nach einer Viertelstunde zwar halbwegs in die Partie. Doch es war in Summe die Borussia, die aufmerksamer, präsenter und fokussierter war. Ob es vielleicht daran lag, dass die Mönchengladbacher mit guten Erfahrungen nach Frankfurt gekommen waren? Beim 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln, damals am 11. März, waren auch schon keine Fans im Stadion. Es war das erste Geisterspiel in der Bundesliga-Geschichte.

Kein Adrenalinstoß - keine Pfiffe

Keine Fans im Stadion – der Eintracht behagt dies überhaupt nicht. Als ob Fredi Bobic eine Ahnung gehabt haben mag, sagte der Sportvorstand der Eintracht vor dem Duell seines Teams gegen die Borussia: „Wir leben von unserem phantastischen Publikum, es pusht uns und gibt uns in der 70. Minute den Adrenalinstoß.“ Schon in der ersten Hälfte hätte es dringend eines Adrenalinstoßes bedurft. Doch es gab ihn ebenso wenig wie die Pfiffe, die die Eintracht unter normalen Bedingungen zur Halbzeitpause von den Rängen erhalten hätte.

Mehr zum Thema 1/

Um nach dem Wiederstart des Liga-Alltags weiter Kurs auf die Königsklasse zu halten, hatten sich die Gladbacher Corona-bedingt zu ungewöhnlichen Maßnahmen entschieden. Angereist wurde mit mehreren Kleinbussen. Umgezogen wurde sich nicht in der Frankfurter Arena, sondern im Mannschaftshotel. Der Lohn: Die Borussia zeigte eine Auswärtspartie ganz nach den Vorstellungen ihres Trainers Marco Rose. Schon in den vergangenen drei Auswärtsspielen vor der Corona-Pause hatte sich die Elf vom Niederrhein in guter Verfassung präsentiert. Dem 2:2 bei RB Leipzig ließ die Mannschaft mit dem 4:1 bei Fortuna Düsseldorf und dem 3:2 beim FC Augsburg zwei torreiche Auswärtssiege folgen. Dass in Frankfurt der dritte Erfolg hintereinander in der Fremde glückte, war verdient.

Auch nach dem Seitenwechsel war es die Borussia, die mit höherer Spielkultur das Geschehen bestimmte – und durch den verwandelten Strafstoß von Bensebaini letzte Restzweifel am Sieg beseitigte. Dass der eingewechselte André Silva für Frankfurt noch das 3:1 (81.) erzielte - geschenkt. Die Borussia, die durch Jonas Hofmann (85.) frei vor dem praktisch leeren Tor noch Treffer Nummer vier verpasste, dürfte in der nächsten Woche mehr gefordert sein. Dann stellt sich mit Bayer 04 Leverkusen ein weiterer Mitbewerber um einen Startplatz in der Champions League in Gladbach vor.