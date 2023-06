Aktualisiert am

Zumindest Konturen der Zukunft von Borussia Mönchengladbach werden erkennbar, nachdem am Freitag Gerardo Seoane als neuer Trainer des Traditionsklubs vorgestellt worden ist. Mit Nils Schmadtke, dem Sohn des bekannten Fußballmanagers Jörg Schmadtke, kommt eine zweite frische Führungskraft für die eigens geschaffene Position des „Sportdirektors Lizenz“, und die Talentförderung sowie das Scouting sollen ebenfalls optimiert werden.

„Wir haben eine klare DNA, und es ist wichtig, dass wir wieder alle Potenziale nutzen, die in diesem Klub vorhanden sind“, sagte Roland Virkus, der Sportgeschäftsführer der Borussia. Worauf genau die nach einer grundlegenden Erneuerung dürstenden Fans sich freuen können, bleibt jedoch unklar.

Er wünsche sich „eine Mannschaft, die mutig spielt in allen Spielphasen, einen ehrlichen Fußball, dass man nicht zögerlich auftritt“, sagte Seoane vage. Virkus kündigte zudem Transfers an, die das Element „Dynamik“ im Kader stärken. Seoane, sagte, er vertraue auf seine in Luzern, bei Young Boys Bern und Bayer Leverkusen sehr erfolgreich entwickelten Trainerfähigkeiten, es sei „wichtig, ein Team zu formen“, erläuterte er.

Vor ihm und seinen neuen Spielern liege „ein Weg, ein Prozess, den man gehen muss“. Über zwischenmenschliche Verbindungen sollen Energien freigesetzt werden, die irgendwann während der Trennungsprozesse von dem ehemaligen Trainer Marco Rose und dem früheren Sportdirektor Max Eberl verloren gegangen sind. Seoane wünscht sich „eine Entwicklung nicht nur im fußballerischen, sondern auch im mentalen Bereich“. An dieser Stelle wird auch der 34 Jahre alte Nils Schmadtke Impulse geben, der neben seinen Kontakten und seiner Expertise als früherer Scout nah an der Mannschaft sein soll.