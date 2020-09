Fußball-Bundesliga : Doch ein Geisterspiel in Köln

Das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim wird an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) doch ohne Zuschauer stattfinden. Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen könne kein Publikum für das Spiel im RheinEnergieStadion zugelassen werden, teilte die Stadt Köln am Freitagabend mit.

FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle bestätigte dem „Express“ einen entsprechenden Anruf von Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker. „Das Spiel findet ohne Zuschauer statt. Frau Reker hat mich gerade informiert“, sagte Wehrle.

Von dem Publikumsverbot sei auch eine Veranstaltung am Sonntag in der Lanxess-Arena betroffen. Die Entscheidung erfolgte in Abstimmung mit dem Land Nordrhein-Westfalen. „Wir alle hätten uns gewünscht, mit Zuschauern zu spielen. Aber wir sind gut beraten, die Pandemie gemeinsam mit der Politik und der Gesellschaft zu bewältigen. Jetzt ist es am wichtigsten, dass die Fallzahlen in Köln nicht weiter steigen. Wenn wir so unseren Beitrag dazu leisten können, dann machen wir das natürlich“, teilte Wehrle mit.

9200 Zuschauer waren zu der Begegnung erwartet worden. Auf die Teil-Zulassung von Zuschauern für Bundesligaspiele hatten sich die Länder am vergangenen Dienstag geeinigt. Zunächst sollen bis zu 20 Prozent der eigentlichen Kapazität ausgenutzt werden - allerdings nur, wenn das Infektionsgeschehen vor Ort es zulässt.

Nach sechs Wochen soll Bilanz gezogen werden, ob dies Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen während der Coronavirus-Pandemie hat. Zum Bundesligaauftakt am Freitagabend gegen Schalke 04 musste Titelverteidiger Bayern München ebenfalls ohne Zuschauer auskommen.